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Шесть требований Путина о пенсиях и зарплате

28 сентября 2021, 16:50  •  76 • Политика
На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о системной работе по повышению доходов граждан. Царьград рассказывает, какие требования выдвинул президент.
Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическому развитию в режиме видеоконференции. Министрам Путин выдвинул шесть главных требований, которые должны трансформироваться в конкретные решения.
Итак, перечислим сказанное:
  1. Пенсии в России продолжат повышаться все ближайшие годы. Деньги на это уже заложены в бюджет.
  2. Следует продумать дополнительные меры поддержки семей. Президент не исключает такой возможности, в первую очередь, для семей с детьми.
  3. Все военнослужащие могут рассчитывать на индексацию заработной платы на 5 процентов дополнительно. Так же, как и сотрудники правоохранительных органов.
  4. Необходимо принять новую программу расселения аварийного жилья. Людей нужно вытащить из трущоб, подчеркнул президент.
  5. На 9 процентов ежегодно в ближайшие два года будет расти сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, ФТС, МВД и Росгвардии.
  6. На фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике динамика макроэкономических показателей в России будет в постоянном фокусе внимания.
Исходя из перечисленных требований, министры должны сформулировать конкретные программы развития. Впрочем, часть решений, как в случае с пенсиями, уже приняты.

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