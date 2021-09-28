Шесть требований Путина о пенсиях и зарплате

На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о системной работе по повышению доходов граждан. Царьград рассказывает, какие требования выдвинул президент.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическому развитию в режиме видеоконференции. Министрам Путин выдвинул шесть главных требований, которые должны трансформироваться в конкретные решения.

Итак, перечислим сказанное:

Пенсии в России продолжат повышаться все ближайшие годы. Деньги на это уже заложены в бюджет. Следует продумать дополнительные меры поддержки семей. Президент не исключает такой возможности, в первую очередь, для семей с детьми. Все военнослужащие могут рассчитывать на индексацию заработной платы на 5 процентов дополнительно. Так же, как и сотрудники правоохранительных органов. Необходимо принять новую программу расселения аварийного жилья. Людей нужно вытащить из трущоб, подчеркнул президент. На 9 процентов ежегодно в ближайшие два года будет расти сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, ФТС, МВД и Росгвардии. На фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике динамика макроэкономических показателей в России будет в постоянном фокусе внимания.

Исходя из перечисленных требований, министры должны сформулировать конкретные программы развития. Впрочем, часть решений, как в случае с пенсиями, уже приняты.