|
Шесть требований Путина о пенсиях и зарплате
28 сентября 2021, 16:50 • 76 • Политика
На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о системной работе по повышению доходов граждан. Царьград рассказывает, какие требования выдвинул президент.
Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическому развитию в режиме видеоконференции. Министрам Путин выдвинул шесть главных требований, которые должны трансформироваться в конкретные решения.
Итак, перечислим сказанное:
Исходя из перечисленных требований, министры должны сформулировать конкретные программы развития. Впрочем, часть решений, как в случае с пенсиями, уже приняты.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2021, 13:05
|
25 сентября 2021, 14:35
|
23 сентября 2021, 02:05
|
26 сентября 2021, 08:55
|
23 сентября 2021, 07:35
|
23 сентября 2021, 11:15
|
24 сентября 2021, 23:55