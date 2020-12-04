Шесть сценариев свержения Лукашенко: Штаб Тихановской раскрыл карты

В штабе белоруской оппозиционерки Светланы Тихановской представили шесть сценариев смены власти в Белоруссии. Их без стеснения опубликовали прямо на сайте политика.

Первый сценарий описывает ситуацию, при которой президент Белоруссии Александр Лукашенко или его люди идут на переговоры с оппозицией, а затем выполняют требование протестующих о проведении новых выборов главы государства. Второй сценарий схож с первым за исключением того, что "должность президента становится вакантной" в результате добровольной отставки или ареста Лукашенко.

Третий предполагаемый сценарий исходит из того, что власти Белоруссии ужесточают меры против протестующих вплоть до введения чрезвычайного и военного положения. Однако, по мнению оппозиционеров, это не будет продолжаться вечно и постепенно этот сценарий трансформируется в первые два. Сценарий номер четыре предполагает, что Лукашенко попытается затянуть с конституционной реформой, и это выльется в первые три вышеописанных сценария.

В пятом сценарии штаб Тихановской запугивает белорусов Россией, а точнее введением в страну российских войск по договору о Союзном государстве или ОДКБ либо в результате объединения государств в одно. Как считает оппозиция, такой вариант чреват расколом в силовых структурах Белоруссии, вооружёнными восстаниями и мировой изоляцией, а также дестабилизацией ситуации в самой России.

Последний сценарий оппозиции описывает военный или чиновничий переворот в Белоруссии, после которого события начинают развиваться по второму сценарию. При этом штаб Тихановской прямым текстом заявляет, что объявление новых выборов должно отвлечь народ от того факта, что президент страны был смещён с должности силовым путём.

Напомним, что сама Тихановская отсиживается в Литве, где её уже объявили избранным президентом Белоруссии. Лидер оппозиции ездит по европейским саммитам, встречается с иностранными политиками и периодически выступает с заявлениями, чтобы накал протестов в Белоруссии не спадал.