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Шесть стран мира не вытянули заказ США: Русские дипломаты издали антологию вранья

13 февраля 2022, 14:45  •  492 • Политика
Русские дипломаты издали антологию вранья, указав на то, что шесть стран мира не смогли вытянуть русофобский заказ США.
МИД России опубликовал коллаж из публикаций западных СМИ, которые разгоняют истерию вокруг "подготовки вторжения русских на Украину". Свою позицию дипломаты обозначили в официальном пресс-релизе.
Как отметили в ведомстве, мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по масштабам и проработанности медийной кампанией, направленной против Москвы.
"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы", - указано в заявлении.
Все разъяснения и аргументы официальных представителей России попросту игнорировались. Без внимания осталась и озабоченность Москвы тем фактом, что США и НАТО разворачивают свою военную инфраструктуру вблизи границ России, а также помогают Киеву за счёт военных инструкторов и поставок оружия.
Как считают в МИД, западные журналисты обслуживали политический заказ своих правительств, организовав скоординированную информационную атаку. Заголовки же статей являются наглядным доказательством.
Дипломаты также указали что истерия нагнетания происходит по максимально упрощённому сценарию. Дело в том, что журналисты из Италии, Испании, Словении, Болгарии, Греции и Хорватии банально ограничились перепечаткой текстов, подготовленных их коллегами из США.
"Национальные новостные агентства, несмотря на общепринятые стандарты журналистики, от публикации альтернативных точек зрения при этом, естественно, воздерживаются", - добавили в МИД.
Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.
"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал мирный процесс в Донбассе", - добавил эксперт.

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