Шесть снарядов: террористы попытались атаковать «Хмеймим»

Запрещенная в России террористическая организация «Джабхат ан-Нусра» 19 мая в очередной раз попыталась напасть на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В ходе данной операции они использовали реактивную систему залпового огня (РЗСО), но дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в результате чего огневая точка боевиков была уничтожена, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены», — отметили в вдомстве.

Несостоявшаяся попытка нападения не нанесла авиабазе никаких разрушений, пострадавших также нет. На данный момент «Хмеймим» продолжает функционирование в штатном режиме.

«Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафр-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен», — уточнили в военном министерстве.

Тем временем, российские средства ПВО обнаружили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов, приближавшихся к авиабазе с северного и северо-восточного направлений. Но все дроны в итоге были уничтожены этими же ПВО на значительном удалении от места базирования российской армии.

Несмотря на то что с 18 мая Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики полностью прекратили вести огонь, террористы «Джабхат ан-Нусры» в идлибской зоне деэсклации по-прежнему продолжают осуществлять провокации и обстрелы.

Боевики выбирают «Хмеймим» в качестве цели довольно часто. В очередной раз они попытались обстрелять авиабазу 8 мая, сообщал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин. Он уточнил, что, в целом, в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов, но все они были сбиты дежурными средствами ПВО.

Обстрел, по информации российских военных, осуществлялся с двух огневых позиций. «Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены», — подчеркнул он.

Всего двумя днями ранее он сообщал о новой попытке обстрела авиабазы боевиками с применением систем залпового огня. Купчишин отметил, что всего было совершено два нападения, и оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия в идлибской зоне деэскалации.

«Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением беспилотника», — сказал он, уточнив, что обстрелы были отражены дежурными силами ПВО и не повлекли за собой жертв и разрушений.

До этого попытка обстрела «Хмеймима» со стороны боевиков состоялась 2 мая. По словам Купчишина, атака велась со стороны «боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика». Все обстрелы, как он отметил, были отражены. Разрушений и пострадавших, опять же, не было.

Накануне этого он сообщил, что за апрель боевики 12 раз пытались обстрелять «Хмеймим».

Купчишин пояснил, что попытки обстрела продолжаются со стороны находящихся в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований. Причем террористы пытаются атаковать не только российскую авиабазу, но и позиции сирийских правительственных войск в Латакии.

По его словам, террористы пытались провести атаки, используя РСЗО и дроны, но все обстрелы были отражены. «Из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов — восемь», — указал генерал, подчеркнув, что ущерба объектам базы в результате инцидентов не было. Он отметил, что российским военным удалось уничтожить 12 беспилотников нападавших боевиков.

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Идлиб на сегодняшний день остается последним оплотом террористов и незаконных вооруженных бандформирований в Сирии. Согласно информации российского Генштаба, большая часть зоны деэскалации находится под контролем боевиков запрещенной в России «ан-Нусры». Правительственные войска президента страны Башара Асада практически не контролируют эту территорию.

В середине месяца заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков сообщал, что Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии, потому что подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуацию в сирийской провинции.

Дипломат призвал западных партнеров перед началом изучений каких-либо документов признать, что в Идлибе «хозяйничает» запрещенная в России террористическая группировка.

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле», — подчеркнул Сафронков.