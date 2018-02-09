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Шесть российских атлетов признали санкции за нарушения допинговых правил
09 февраля 2018, 01:09 • 105 • В мире
Информацию о признаниях российских спортсменов приводит ВФЛА.
Шесть легкоатлетов из России добровольно признали допинговые санкции. Об этом говорится в сообщении ВФЛА. Отмечается, что признания атлетов в нарушении допинговых правил IAFF ратифицировал антидопинговый комитет РУСАДА.
Речь идет об олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Анне Чичеровой, чемпионке Европы по бегу с препятствиями Юлии Зариповой, а также о спортсменах Кирилле Сухареве, Михаиле Рыжкове, Татьяне Андриановой и Евгении Борисове.
Сообщается, что Чичерова была дисквалифицирована на два года начиная с 1 июля 2016 года после перепроверки допинг-проб с Игр-2008 в Пекине.
Зарипова была дисквалифицирована на четыре года с 4 октября 2016 года после перепроверки допинг-проб с лондонской Олимпиады в 2012 года.
Отмечается, что в пробах у спортсменок было найдено запрещенное вещество туринабол.
Бегунья на средние дистанции Андрианова, отстраненная на два года, сможет вновь соревноваться 21 февраля 2018 года.
Бегун Евгений Борисов был дисквалифицирован на два года - до 28 сентября 2019 года. Атлет Сухарев также сможет выступать на соревнованиях в конце следующего года. Его двухлетняя дисквалификация завершится 26 октября 2019 года. Срок дисквалификации ходока Рыжова неизвестен.
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