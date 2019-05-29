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Шесть "зашифрованных посланий" Сальвини: В Сети гадают над "пасхалками" с фото итальянца

29 мая 2019, 09:24  •  37 • Политика
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поблагодарил на своей странице в соцсети избирателей после победы на выборах в Европарламент. В Сети теперь гадают над его "пасхалками" с фото. Так, на картинке можно найти как минимум шесть "зашифрованных посланий" Сальвини.
Телеведущий Царьграда Андрей Афанасьев на своей странице в Facebook высоко оценил работу вице-премьера Италии Маттео Сальвини с соцсетями. Так, журналист прокомментировал недавний пост итальянца, лидера "Лиги", в котором политик после победы на выборах в Европарламент поблагодарил избирателей.
На фото, которое сделал Сальвини, он стоит с листом бумаги в руках, на котором написано: "Партия № 1 в Италии. Спасибо".
Внимание же интернет-пользователей привлекло то, на фоне чего сделан кадр. За спиной политика в Сети обнаружили множество любопытных вещей на полках.
"Вот что значит, когда политик умеет работать с социальными сетями и постмодерном. "Лига" Маттео Сальвини заняла первое место на выборах в Европарламент. Посмотрите, на каком фоне он сделал фото с благодарностью в адрес избирателей", - обратил внимание подписчиков Афанасьев.
И предложил им разгадать все "пасхалки" с фото итальянца:
"Кто найдет все зашифрованные послания (в народе "пасхалки") главного европейского правого?"
Некоторые обнаружили как минимум пять. Но более внимательные нашли шесть
"Флаг "Единой России", портрет Путина, православная икона, кепка Трампа MAGA, за ней тоже Путин? - удивился количеству портретов президента России на полке в шкафу итальянца один из интернет-пользователей. - Остальное не распознал".
"1. Икона, 2. Маленький портрет президента России Владимира Путина, 3. Большой портрет президента России Владимира Путина, 4. Флаг "Единой России", 5. Кепка президента США Дональда Трампа, 6. Герб Венеции".
Фото: facebook/asafanasiev

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