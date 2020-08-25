Шесть "доказательств", что Путин отравил Навального: Западные СМИ уже всё для себя решили

На этой неделе западные СМИ "забыли" про Белоруссию и наперебой пишут об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального. При этом издания не сомневаются, что приказ ликвидации "главного критика Кремля" отдал лично президент России Владимир Путин.

Когда столько известных критиков российского режима становятся жертвами необъяснимых и зачастую смертельных атак, никаких сомнений попросту не остаётся, - пишет The New York Times.

При этом издание как-то упускает, что почти ни один из отравленных почему-то не умер. Хотя того же Владимира Кара-Мурзу-младшего "травили" аж два раза.

Безнадежно невезучий Путин теряет ещё одного оппонента из-за отравления, - кривляется британская News Thump. Пытался ли Владимир Путин убить одного из своих самых жёстких критиков внутри страны? - не отстаёт американский Foreign Policy.

Но дальше всех пошли немецкие СМИ. Так, издание Stern нашло сразу шесть "доказательств" того, что Навального отравил Путин. Правда, ни одно из них не выдерживает никакой критики.

Первым "доказательством" служит то, что российские СМИ после отравления Навального нелестно о нём отзывались. Как будто в остальные дни Навального только хвалили. Второе "доказательство" - не заведено уголовное дело об отравлении. Учитывая, что отравляющих веществ в организме Навального не нашли, в этом нет ничего удивительного. Третье "доказательство" - к больнице, где лечили Навального, был стянут спецназ и к оппозиционеру никого не пускали. И ничего, что правоохранителей позвала сама пресс-секретарь Навального, что к человеку в тяжёлом и нестабильном состоянии вообще редко кого-либо пускают.

Четвёртое "доказательство" - "покушения с применением отравляющих веществ имеют в России давние традиции". При этом в пример приводится Анна Политковская, которую вообще-то застрелили. "Доказательство" номер пять - аэропорт, где якобы отравили Навального, "находится под контролем Кремля". И шестое "доказательство" - издание "Московский комсомолец" опубликовало подробный отчёт о поездке Навального по Сибири.

Как видно, западные СМИ для себя уже всё решили и подгоняют любые факты под свою версию.