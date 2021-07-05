«Шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны»: ФСБ предотвратила серию терактов в Москве и регионах

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, которые планировали совершить члены террористической организации «Исламское государство»* в ряде регионов, в том числе в Москве. В результате оперативных действий задержаны двое участников законспирированных ячеек террористов, ещё шестеро нейтрализованы. Отмечается, что у злоумышленников изъяли самодельные взрывчатые устройства с поражающими элементами, огнестрельное и холодное оружие, гранаты.

Федеральная служба безопасности предотвратила серию террористических актов, которые планировали осуществить летом 2021 года члены законспирированных ячеек международной террористической организации «Исламское государство»* на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«В результате проведённых мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — говорится в сообщении.

В ФСБ также уточнили детали этих спецопераций. Так, 3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики заблокировали пятерых членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших совершить теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств на объектов официального исламского духовенства региона.

По данным ФСБ, террористы оказали вооружённое сопротивление, их нейтрализовали в рамках введённого режима контртеррористической операции, в которой также были задействованы подразделения Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии. Отмечается, что потерь среди гражданских и правоохранителей допущено не было.

ФСБ предотвратила серию терактов в Москве и регионах

После завершения спецоперации были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются», — заключили в ФСБ.

Кроме того, 29 июня в Москве задержали гражданина РФ, готовившего со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Сообщник задержанного был ликвидирован, поскольку оказал вооружённое сопротивление.

1 июля сотрудники спецслужбы задержали другого россиянина — он готовил подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Москве.

Спецоперации ФСБ в отношении сторонников ИГ

В преддверии майских праздников сотрудники российской спецслужбы предотвратили в Ставропольском крае две попытки совершения терактов, которые готовили сторонников ИГ. Были задержаны двое человек, один из них планировал осуществить террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставрополья. В ходе обысков у него изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Второй задержанный — гражданин одной из стран Средней Азии. По месту его жительства нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы. Возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт».

Кроме того, 22 апреля на территории Ставропольского края задержали гражданина РФ, сторонника идеологии «Исламского государства»*, планировавшего 9 мая подорвать СВУ в местах массового скопления людей в Норильске. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 («Склонение к совершению террористического акта») и ч. 3 («Пособничество в совершении террористического акта») ст. 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»).

23 июня директор ФСБ Александр Бортников, выступая на открытии IX Московской конференции по безопасности, заявил, что активность международных террористических группировок остаётся на высоком уровне.

«Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГ, «Аль-Каиды»** и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и Африканском континенте», — заявлял он.

По его словам, международной террористической сети удаётся сохранять свою живучесть и активность, несмотря на принимаемые меры контртеррористического характера.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.