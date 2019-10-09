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Шесть миллионов боевикам: в России пресекли сбор денег для террористов из Сирии

09 октября 2019, 15:09  •  71 • В России
В России ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла сбор средств для террористических группировок «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»**. Сообщается, что брат и сестра из Кабардино-Балкарии с 2015 года переводили за рубеж деньги на проведение терактов в Сирии. Всего в организации, действовавшей в девяти регионах, состояли порядка ста человек, среди них были и участники нападения на Нальчик в 2005 году, рассказали в ФСБ. Организаторы задержаны. Во время обыска у них нашли 60 банковских карт, $6 тыс. и десять телефонов, а также запрещённую литературу.
 
© Кадр: видео ФСБ
 

Группа россиян под видом благотворительности собирала средства на поддержку террористических организаций «Имарат Кавказ»* и «Исламское государство»**. Их деятельность была пресечена ФСБ при взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой финансового мониторинга.

Пособники террористов действовали в девяти регионах России — в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Татарстан, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Москве и Санкт-Петербурге. Их конспиративный центр находился в Кабардино-Балкарии, а отчёты направлялись за рубеж.

В ФСБ сообщили, что всего было собрано свыше 6 млн рублей, которые переводились за границу для финансирования терактов в Сирии. Свою деятельность члены группы вели через мессенджер Telegram. Всего в организации состояли свыше ста человек, поддерживающих идею «всемирного халифата».

«Среди них участники вооружённого нападения в 2005 году на город Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в середине октября 2005 года порядка 200 боевиков Басаева напали на город Нальчик. Они атаковали силовые структуры — всего восемь объектов. В результате нападения погибли 49 человек (35 сотрудников милиции и силовых структур и 14 гражданских лиц), свыше 240 человек были ранены. Террористы же потеряли более 90 человек, ещё 70 сдались правоохранительным органам.

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«Расследование продолжается»

Правоохранителями были задержаны два человека. На месте их проживания сотрудники нашли запрещённую литературу, десять мобильных устройств «с инструкциями от террористов», 60 банковских карт, $6 тыс. и отчёты по денежным переводам за рубеж.

В Следственном комитете России рассказали, что задержанные — брат и сестра. Отмечается, сбор средств для террористов начался в феврале 2015 года.

«По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство»... В ходе предварительного следствия задержаны два человека — 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра», — говорится на сайте СК.

Как отмечается, следователь из московского Следственного комитета вместе с ФСБ провёл более 90 обысков. Уголовные дела были возбуждены также и в отношении контрагентов.

«Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают мероприятия, направленные на привлечение всех участников преступной деятельности к уголовной ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается», — подчеркнули в СК.

«С начала года предотвращено 15 преступлений»

Днём ранее, 8 октября, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. По его словам, сотрудники ведомства смогли существенно сократить число таких преступлений.

«Только с начала текущего года в округе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 ячеек, участники которых вынашивали планы по совершению терактов в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказал он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бортников также рассказал, что уменьшилось и общее число террористических преступлений в Северо-Кавказском округе — в 2017 году их было 15, в 2018 — шесть, а в этом году — два.

Однако глава ФСБ обратил внимание на то, что сторонники группировок стали активнее продвигать свои взгляды. По данным ведомства, экстремисты стараются привлечь к себе молодёжь и создавать законспирированные структуры.

В связи с этим правоохранительные органы распространяют материалы антитеррористического содержания.

«Важным направлением профилактики терроризма практически во всех субъектах СКФО стала разработка и широкое распространение антитеррористического контента в средствах массовой информации и сети интернет. В ходе этой работы в медиапространстве опубликовано более 75 тыс. материалов, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности», — говорится на сайте НАК.

 

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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