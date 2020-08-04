Шесть лет с ЕС – только убытки для Молдовы

Реальные перспективы для экономики Молдовы не на западе, а на востоке

«Ещё в далёком 2014 году Молдова приобрела статус ассоциированного члена Европейского союза и даже открыла специальное представительство по урегулированию конфликта в Приднестровье. Кишинёв поверил в лучшее будущее вместе с Европой, но спустя 6 лет заметил, что всё выглядит как-то совсем по-другому»,

– сообщает статья, опубликованная на сайте интернет-издания «Эхо Молдовы».

Если задуматься, то за все прошедшие годы Молдавия ничего не получила от ассоциации, у неё даже нет своего места в едином европейском рынке, зато страна оказалась крепко привязана к так называемому «западному миру», усложнив себе движение в сторону Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где у Молдавии есть реальные перспективы, отмечает издание.

Нет, конечно, кое-какие преобразования в молдавской экономике за эти годы произошли, например, страна стала импортировать дешёвые полуфабрикаты. Однако эти полуфабрикаты изначально предназначены для бедных стран третьего мира, а не для Европы. Также Молдова стала импортёром не очень качественной пивной продукции, именно продукции – пивом эту продукцию назвать сложно.

Прошло шесть лет, но пока ещё не наметилось никакого продвижения к улучшению экономического положения в стране.

«Может быть, ещё рано для таких выводов?» - задаётся вопросом «Эхо Молдовы».

Однако, с другой стороны, можно сделать выводы об отрицательном влиянии евроинтеграции на молдавскую экономику, причём это отрицательное влияние очень заметно, в отличие от влияния положительного. Потому что его слишком хорошо прочувствовали на себе и молдавские производители, и молдавская экономика в целом после того, как были разорваны важные коммерческие связи с Россией.

«Производство в республике во многом ориентировалось на российский рынок. Молдова могла торговать без пошлин, потому что находилась в статусе участника «Соглашения о зоне свободой торговли в СНГ». Такое положение было крайне выгодно для отечественных предпринимателей, но после ассоциации всё начало меняться. Отношения сторон ухудшались, а молдавским производителям пришлось опять выплачивать таможенные сборы на границе. Многие предприниматели потеряли собственный бизнес, а более удачливые смогли переориентироваться. И только в прошлом году стараниями Игоря Додона удалось вернуть на российский рынок часть молдавской продукции»,

– отмечает интернет-издание.

Что касается президента Молдовы, то он давно не питает никаких иллюзий относительно европейского будущего страны, считая, что у Европы своих проблем достаточно, как и стран, которые «стоят в очереди» на вступление в ЕС.

По мнению главы государства, на Востоке существуют реальные экономические преимущества: огромный по размерам рынок, который невозможно сравнить с европейским, дешёвые энергоресурсы и рабочие места для граждан Молдовы. При этом президент не говорит о денонсации соглашений с ЕС, считая, что возможно совместить сотрудничество и с Востоком, и с Западом.

Действительно, теоретически это возможно.

«И хотя соглашение об ассоциации с ЕС не исключают создание зон свободной торговли между Молдавией и третьими сторонами, но Евросоюз всегда выступает против любого сближения Кишинёва и евразийских наднациональных структур»,

– напоминает «Эхо Молдовы».