Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сд...
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Главная / Украина

Шесть лет с ЕС – только убытки для Молдовы

04 августа 2020, 12:50  •  69 • Украина
Реальные перспективы для экономики Молдовы не на западе, а на востоке
«Ещё в далёком 2014 году Молдова приобрела статус ассоциированного члена Европейского союза и даже открыла специальное представительство по урегулированию конфликта в Приднестровье. Кишинёв поверил в лучшее будущее вместе с Европой, но спустя 6 лет заметил, что всё выглядит как-то совсем по-другому»,
– сообщает статья, опубликованная на сайте интернет-издания «Эхо Молдовы».
Если задуматься, то за все прошедшие годы Молдавия ничего не получила от ассоциации, у неё даже нет своего места в едином европейском рынке, зато страна оказалась крепко привязана к так называемому «западному миру», усложнив себе движение в сторону Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где у Молдавии есть реальные перспективы, отмечает издание.
Нет, конечно, кое-какие преобразования в молдавской экономике за эти годы произошли, например, страна стала импортировать дешёвые полуфабрикаты. Однако эти полуфабрикаты изначально предназначены для бедных стран третьего мира, а не для Европы. Также Молдова стала импортёром не очень качественной пивной продукции, именно продукции – пивом эту продукцию назвать сложно.
Прошло шесть лет, но пока ещё не наметилось никакого продвижения к улучшению экономического положения в стране.
«Может быть, ещё рано для таких выводов?» - задаётся вопросом «Эхо Молдовы».
Однако, с другой стороны, можно сделать выводы об отрицательном влиянии евроинтеграции на молдавскую экономику, причём это отрицательное влияние очень заметно, в отличие от влияния положительного. Потому что его слишком хорошо прочувствовали на себе и молдавские производители, и молдавская экономика в целом после того, как были разорваны важные коммерческие связи с Россией.
«Производство в республике во многом ориентировалось на российский рынок. Молдова могла торговать без пошлин, потому что находилась в статусе участника «Соглашения о зоне свободой торговли в СНГ». Такое положение было крайне выгодно для отечественных предпринимателей, но после ассоциации всё начало меняться. Отношения сторон ухудшались, а молдавским производителям пришлось опять выплачивать таможенные сборы на границе. Многие предприниматели потеряли собственный бизнес, а более удачливые смогли переориентироваться. И только в прошлом году стараниями Игоря Додона удалось вернуть на российский рынок часть молдавской продукции»,
– отмечает интернет-издание.
Что касается президента Молдовы, то он давно не питает никаких иллюзий относительно европейского будущего страны, считая, что у Европы своих проблем достаточно, как и стран, которые «стоят в очереди» на вступление в ЕС.
По мнению главы государства, на Востоке существуют реальные экономические преимущества: огромный по размерам рынок, который невозможно сравнить с европейским, дешёвые энергоресурсы и рабочие места для граждан Молдовы. При этом президент не говорит о денонсации соглашений с ЕС, считая, что возможно совместить сотрудничество и с Востоком, и с Западом.
Действительно, теоретически это возможно.
«И хотя соглашение об ассоциации с ЕС не исключают создание зон свободной торговли между Молдавией и третьими сторонами, но Евросоюз всегда выступает против любого сближения Кишинёва и евразийских наднациональных структур»,
– напоминает «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
02 августа 2020, 20:30
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
03 августа 2020, 19:25
В ноябре война охватит всю Украину – Соскин
03 августа 2020, 10:15
Украинский нацист прилюдно в Одессе перерезал себе горло
03 августа 2020, 15:45
Защитить Курилы не только Конституцией, но и оружием!
03 августа 2020, 10:15
Журналистам немецкого ТВ при командировке на Украину доплачивают «за дикость»
03 августа 2020, 21:15
Молдавские унионисты взбешены нормализацией диалога Кишинёва и Тирасполя
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
31 июля 2020, 20:50
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
02 августа 2020, 18:40
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
01 августа 2020, 12:25
В Москве остудили пыл Киева после требования дать Украине 300 миллиардов долларов
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.