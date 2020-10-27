Шесть консерваторов: как утверждение верховного судьи США может повлиять на шансы Трампа переизбраться

Сенат Соединённых Штатов утвердил Эми Барретт на должность члена Верховного суда. Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси уже заявила, что Трамп и сенаторы-республиканцы, «абсолютно отчаявшись, пропихнули свою кандидатуру судьи». Она также отметила, что «манипуляции президента в отношении Верховного суда ставят под угрозу» ряд прав американцев. Однако эксперты отмечают, что заявления Пелоси не выдерживают критики. По их словам, демократы пытаются использовать любую возможность, чтобы дискредитировать главу Белого дома. В то же время аналитики считают, что при определённых обстоятельствах Верховный суд может сыграть решающую роль при подведении итогов выборов.

Сенат Соединённых Штатов утвердил Эми Кони Барретт в качестве члена Верховного суда США. Её кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп. За Барретт проголосовали 52 сенатора, против — 48.

Барретт была приведена к присяге на церемонии в Белом доме.

Трамп во время этого мероприятия назвал её «одним из самых выдающихся правоведов» Соединённых Штатов. По его словам, американский народ был «сильно впечатлён её достижениями».

В сообщении сенаторов-республиканцев, в свою очередь, отмечается, что Барретт «войдёт в историю как первая в истории женщина с детьми школьного возраста, ставшая судьёй Верховного суда США».

«Сегодня мы вершим историю», — говорится в заявлении на странице сенаторов от Республиканской партии в Twitter.

Сама Барретт, выступая на церемонии, пообещала беспристрастно выполнять функции верховного судьи.

«Принесённая мной сегодня клятва по сути своей означает, что я буду выполнять свою работу без страха и без пристрастия, а также независимо от влияния политических сил и своих собственных предпочтений», — заявила она.

На утверждение Барретт уже отреагировала спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. По её словам, «за восемь дней до выборов, после того как 60 млн американцев уже проголосовали, президент Трамп и республиканский сенат, абсолютно отчаявшись, пропихнули свою кандидатуру судьи в Верховный суд». Об этом говорится в письменном заявлении Пелоси.

«Теперь американцы должны продолжить добиваться, чтобы их голоса были услышаны на выборах. Конгресс должен будет устранить ущерб от радикальных действий подконтрольного республиканцам суда...» — отметила она.

По мнению Пелоси, решение Трампа выдвинуть Барретт до президентских выборов ставит под угрозу ценности и права граждан Соединённых Штатов.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси

Reuters

© Carlos Barria

«Манипуляции президента в отношении Верховного суда ставят под угрозу те самые ценности и права, которые определяют и отличают нашу страну: конституционное право женщины принимать собственные решения в вопросах здравоохранения, права ЛГБТ-американцев, право трудящихся на организацию и коллективное ведение переговоров о справедливой заработной плате, будущее нашей планеты и защита окружающей среды, право голоса и право каждого американца на выражение своего мнения в нашей демократии», — подчеркнула Пелоси.

Вакансия перед выборами

В конце сентября Дональд Трамп во время брифинга выдвинул на должность члена Верховного суда США юриста Эми Кони Барретт — сторонницу консервативных взглядов. 48-летняя Барретт, занимавшая на тот момент пост судьи Апелляционного суда седьмого округа (штаты Висконсин, Иллинойс и Индиана), выступает против абортов и не одобряет реформу здравоохранения, которую инициировал Барак Обама.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден тогда обратился к сенату с просьбой не утверждать кандидатуру Барретт до выборов, которые должны состояться 3 ноября. По его словам, «Конституция США составлена таким образом, что у избирателей есть лишь одна возможность повлиять на назначение в Верховный суд».

Барретт заняла место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 18 сентября. Гинзбург была известна своими антитрамповскими взглядами. В частности, она обвиняла действующего главу Белого дома в непоследовательности.

Трамп, в свою очередь, называл подобные заявления Гинзбург «крайне неуместными». Стоит отметить, что в Соединённых Штатах не принято, чтобы верховные судьи публично заявляли о своих политических предпочтениях. Как сообщает радиостанция NPR, Гинзбург за несколько дней до смерти выразила желание, чтобы судья на её место назначался уже новым президентом.

«Твёрдое консервативное большинство»

Аналитики сходятся во мнении, что утверждение Барретт сенатом на место верховного судьи — «большая политическая победа Трампа».

«В этом вопросе нынешний глава Белого дома стал действовать быстро и решительно, понимая, что любое промедление смерти подобно. Республиканцы в этом его поддержали», — отметил в разговоре с RT директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

Аналогичной позиции придерживается и эксперт по США, политолог Малек Дудаков.

«Теперь в Верховном суде шесть назначенцев от республиканцев и лишь трое — от демократов. Сформировалось твёрдое консервативное большинство. Трамп смог назначить трёх судей за один срок, это крупное достижение. Многим главам Белого дома этого не удавалось и за два срока», — заявил Дудаков в беседе с RT.

По словам Гарбузова, с большинством судей от республиканцев Верховный суд «будет склонен принимать решения в соответствии с консервативными, а не либеральными ценностями, как хотелось бы демократам».

«В случае признания того или иного закона конституционным или неконституционным могут быть провалены различные либеральные инициативы», — сказал аналитик.

При этом Гарбузов отметил, что нападки демократов на Барретт и Трампа в связи с её утверждением «делаются скорее от безысходности».

«Пелоси выступает со своими «обличительными» заявлениями, поскольку ничего больше сделать не может. Демократы уже просто не знают, с какой стороны подойти к Трампу, чтобы дискредитировать его. В то время как назначение верховных судей — это всегда прерогатива действующего президента, который назначает того человека, который ему ближе по взглядам. Демократы выдвигают либералов, республиканцы — консерваторов. В этом и состоит смысл существования Верховного суда, который играет некую стабилизирующую роль», — отметил он.

Верховный суд США

Reuters

© Andrew Kelly

По словам Дудакова, заявления Пелоси «больше похожи на демагогию».

«Демократы просто не смогли найти более веских аргументов, потому и ухватились за её консервативные религиозные взгляды и начали пугать американцев тем, что у всех отберут страховки, запретят аборты, вернут 1970-е годы. На деле же всего этого, конечно, не произойдёт. Верховный суд старается не пересматривать свои ранние решения, которые как раз и охватывают весь спектр данных вопросов», — пояснил эксперт.

Как уточнил Дудаков, заявляя о том, что утверждение Барретт ставит «под угрозу право голоса», Пелоси имела в виду способность Верховного суда принимать решения по избирательным законам.

«Известно, что демократы выступают за полную либерализацию всего избирательного процесса. Они хотят, чтобы любой человек мог прийти голосовать без удостоверения личности, чтобы всем можно было рассылать массово бюллетени. И любые попытки республиканцев ограничить эти усилия демократы называют ущемлением прав избирателей. На самом деле никакого ущемления здесь нет. Республиканцы пытаются добиться, чтобы выборы проходили честно, чтобы люди голосовали очно, чтобы они получали бюллетени по удостоверению личности», — пояснил эксперт.

«Встанет на сторону республиканцев»

Но больше всего демократы боятся, что в случае победы Байдена с незначительным преимуществом Трамп теоретически может добиться пересмотра результатов голосования в свою пользу благодаря поддержке Верховного суда, считает Гарбузов.

«Если подсчёт голосов затянется, такой сценарий является наиболее вероятным. Для подсчёта голосов понадобится явно не один день. Если что-то пойдёт не так и процесс затянется, как в 2000 году, в игру вступит Верховный суд, который может встать на сторону республиканцев», — отметил аналитик.

Напомним, Верховный суд может сыграть роль, если результаты президентских выборов США решат по какой-либо причине оспорить. Такой случай произошёл в 2000 году, когда Верховный суд остановил пересчёт голосов во Флориде. Тогда результаты выборов в этом традиционно колеблющемся штате определяли исход всей президентской гонки. В итоге президентом США стал республиканец Джордж Буш — младший. Стоит отметить, что и сам Трамп не исключал подобного сценария на предстоящих выборах.

По мнению Малека Дудакова, утверждение Барретт на пост верховного судьи США «будет выгодно республиканцам».

«Республиканские избиратели, для которых вопрос о наличии консервативных судей в Верховном суде — один из наиболее важных и знаковых, сплотятся и мобилизуются. Кроме того, это окажет Трампу услугу и в ходе выборов, когда именно мнение Верховного суда может определить, кто победил. И тут консервативное большинство суда, вероятно, примет решение, которое будет позитивным для Трампа», — заключил эксперт.