Шесть чёрных пакетов: СМИ раздобыли видео возможного выноса тела журналиста Хашкаджи

СМИ раздобыли и опубликовали видео с камер наблюдения, снявших момент возможного выноса тела журналиста Хашкаджи из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На записи трое мужчин выносят из здания шесть больших чёрных пакетов.

Журналистам удалось раздобыть запись камеры видеонаблюдения, которая, возможно, объясняет, каким образом тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи вынесли из саудовского консульства в Стамбуле.

На видео, опубликованном телеканалом Al Jazeera, видно, как трое крепких мужчин выносят из здания шесть больших чёрных пакетов. На другом фрагменте записи показано, как на территорию диппредставительства въезжает автомобиль.

Качество видео не позволяет разглядеть лица участников событий. Al Jazeera отмечает, что к появлению видеозаписи имеет отношение журналист газеты Daily Sabah, известный своими связями с турецкой разведкой. Ранее это издание уже публиковало данные о ходе расследования, которые не были представлены официально.

Журналист Ферхат Унлу, через которого осуществляются утечки, уже успел написать и выпустить книгу "Дипломатическое злодеяние: тёмные секреты убийства Хашкаджи". Официальное расследование между тем ещё не завершено.