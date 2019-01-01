Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Участки ликвидированы: ЦИК Незалежной "отсек" голоса украинских избира...
Самые нечестные и грязные выборы: Украинский политик оценил стартовавшую избират...
Пропаганда работает плохо: Украинский писатель недоволен любовью украинцев к Рос...
Дети Евкурова помогают сверстникам, Кожемяко сделал бесплатными завтраки в школа...
Главная / Политика

Шесть чёрных пакетов: СМИ раздобыли видео возможного выноса тела журналиста Хашкаджи

01 января 2019, 13:54  •  103 • Политика
СМИ раздобыли и опубликовали видео с камер наблюдения, снявших момент возможного выноса тела журналиста Хашкаджи из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На записи трое мужчин выносят из здания шесть больших чёрных пакетов.
Журналистам удалось раздобыть запись камеры видеонаблюдения, которая, возможно, объясняет, каким образом тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи вынесли из саудовского консульства в Стамбуле.
На видео, опубликованном телеканалом Al Jazeera, видно, как трое крепких мужчин выносят из здания шесть больших чёрных пакетов. На другом фрагменте записи показано, как на территорию диппредставительства въезжает автомобиль.
Качество видео не позволяет разглядеть лица участников событий. Al Jazeera отмечает, что к появлению видеозаписи имеет отношение журналист газеты Daily Sabah, известный своими связями с турецкой разведкой. Ранее это издание уже публиковало данные о ходе расследования, которые не были представлены официально.
Журналист Ферхат Унлу, через которого осуществляются утечки, уже успел написать и выпустить книгу "Дипломатическое злодеяние: тёмные секреты убийства Хашкаджи". Официальное расследование между тем ещё не завершено.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

103
Источник
Похожие новости
31 декабря 2018, 21:39
Санкционный удар России по Украине: Подсчитываем убытки
01 января 2019, 07:24
"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогноз The Economist на 2019 год
31 декабря 2018, 21:39
Сокрытие флага в предвыборном ролике Бойко в МВД Украины назвали "провокацией пророссийских сил"

31 декабря 2018, 18:24
Пропаганда работает плохо: Украинский писатель недоволен любовью украинцев к России
01 января 2019, 13:54
Стратегическое командование США пообещало "уронить" две бомбы на Таймс-сквер, а затем извинилось за это
01 января 2019, 10:39
Комедиант Зеленский, выступающий против войны на Донбассе, объявил об участии в выборах президента
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 января 2019, 10:39
От блестящего ЧМ-2018 до "немощи ума" оппозиции: Итоги года от Армена Гаспа...
01 января 2019, 02:52
С Новым Годом от почти бывшeго пpeзидента
01 января 2019, 07:24
"На этом спекулируют сотни тысяч жуликов": политолог расшифровал прогноз Th...
01 января 2019, 10:39
Комедиант Зеленский, выступающий против войны на Донбассе, объявил об участии в выбор...
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
27 декабря 2018, 10:24
Сирия-2018: Почему молчат русские С-300
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
26 декабря 2018, 18:09
Заявление Волкера вынудило Порошенко объявить о прекращении военного положения
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
26 декабря 2018, 11:39
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
26 декабря 2018, 22:54
Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.