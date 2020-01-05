Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в ...
Красная линия Трампа: убийство Сулеймани готовили с декабря
Почему говорить об уходе Путина после 2024 еще рано
Главная / В мире

Шесть человек погибли, трое ранены: Американцы нанесли еще один направленный удар в Багдаде - As Sumaria

05 января 2020, 02:24  •  41 • В мире
В пригородах Багдада под целенаправленный авиаудар попал кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". По данным СМИ, в результате удара погибли шесть человек. Ещё трое получили ранения.
Инцидент произошёл в субботу, 4 января, в районе Эт-Таджи, расположенном на севере столицы Ирака. Целью атаки был транспорт, в котором находились представители командования шиитского ополчения.
Как сообщает телеканал As Sumaria, возможно, перед ВС США была поставлена задача уничтожения одного из командиров ополчения.
Скриншот: Telegram / Warjournal
Напомним, 3 января американские вооружённые силы провели операцию в столице Ирака Багдаде, в ходе которой нанесли ракетный удар рядом с аэропортом иракской столицы.
В результате этой атаки, добро на которую дал лично президент США Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным отрядом иранского спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В Пентагоне назвали эти действия "оборонительными", а целью операции - предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока.
В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
04 января 2020, 06:54
"Сначала ракетный удар - потом мнение всех остальных": Захарова указала на странности с атакой США на Багдад
04 января 2020, 19:54
"Возбудитель пока устанавливается": В Китае десятки человек заболели пневмонией неизвестного происхождения - ТАСС
04 января 2020, 13:09
«Тяжёлые последствия авантюризма»: в Иране назвали убийство Сулеймани развязыванием войны
04 января 2020, 19:54
"Запрет был признан незаконным": Герою сериала "Сваты" Добронравову снова открыли въезд на Украину
04 января 2020, 23:09
"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной "разной исторической памяти"
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 02:24
"Мы объявляем джихад и мобилизацию": Маршал Хафтар готовится к наступлению ...
05 января 2020, 00:56
Адвокаты Дугарь подают на меня в суд
05 января 2020, 02:24
"Грубое нарушение международного права": Лавров в беседе с Помпео осудил уб...
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Militar...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
02 января 2020, 02:54
"И нет там никаких "я устал, я…": Пользователи Рунета о новогоднем обращении Путина - 2020
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
01 января 2020, 10:39
Американская "дубина против России" ударит по Китаю и Трампу
31 декабря 2019, 21:39
"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание
01 января 2020, 04:09
"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.