Шесть человек погибли, трое ранены: Американцы нанесли еще один направленный удар в Багдаде - As Sumaria

Инцидент произошёл в субботу, 4 января, в районе Эт-Таджи, расположенном на севере столицы Ирака. Целью атаки был транспорт, в котором находились представители командования шиитского ополчения.

Как сообщает телеканал As Sumaria, возможно, перед ВС США была поставлена задача уничтожения одного из командиров ополчения.

Скриншот: Telegram / Warjournal

Напомним, 3 января американские вооружённые силы провели операцию в столице Ирака Багдаде, в ходе которой нанесли ракетный удар рядом с аэропортом иракской столицы.

В результате этой атаки, добро на которую дал лично президент США Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным отрядом иранского спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Пентагоне назвали эти действия "оборонительными", а целью операции - предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока.

В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.