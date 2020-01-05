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Шесть человек погибли, трое ранены: Американцы нанесли еще один направленный удар в Багдаде - As Sumaria
05 января 2020, 02:24 • 41 • В мире
В пригородах Багдада под целенаправленный авиаудар попал кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". По данным СМИ, в результате удара погибли шесть человек. Ещё трое получили ранения.
Инцидент произошёл в субботу, 4 января, в районе Эт-Таджи, расположенном на севере столицы Ирака. Целью атаки был транспорт, в котором находились представители командования шиитского ополчения.
Как сообщает телеканал As Sumaria, возможно, перед ВС США была поставлена задача уничтожения одного из командиров ополчения.
Скриншот: Telegram / Warjournal
Напомним, 3 января американские вооружённые силы провели операцию в столице Ирака Багдаде, в ходе которой нанесли ракетный удар рядом с аэропортом иракской столицы.
В результате этой атаки, добро на которую дал лично президент США Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным отрядом иранского спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В Пентагоне назвали эти действия "оборонительными", а целью операции - предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока.
В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.
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