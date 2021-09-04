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Шесть часов на победу России в войне с Украиной? Слишком много

04 сентября 2021, 13:30  •  173 • Политика
Горячие комментарии читателей к заметке в болгарской газете "Факти" разошлись по страницам других СМИ. Подписчики оценивали слова представителя Кремля о планах США оказать военную помощь Украине и спорили, сколько часов потребуется Москве на разгром армии Киева – 12, 6 или 1. Видимо, американские друзья Зеленского придерживаются схожих оценок. Иначе как объяснить, что на противостояние с ядерной державой они выделили Украине скромные $60 миллионов…
Разваливая СССР в тёплой и дружественной обстановке Беловежской пущи, Ельцин и Кравчук вряд ли предполагали, что между возникшими на обломках великой державы государствами когда-нибудь будут проскакивать такие выражения, как "война". Впрочем, до ноября 2013-го это никому не приходило в голову: украинцы спокойно ездили в Россию, русские – на Украину, и разве что подсохшая струя кефира, обнаруженная автором этих строк как-то поутру на багажнике своего "Патриота" с московскими номерами в Одессе, намекала, что не всё спокойно в королевстве украинском.
Однако потребовалось всего несколько часов, чтобы антиолигархическо-демократическая риторика Евромайдана буквально на глазах наблюдателей превратилась в антироссийскую и русофобскую. Внезапно мощным потоком полились в соцсетях мемы про "ватников" и "кацапов", и вот уже борцы за вильну Украину дружно скачут и весело скандируют: "Москаляку – на гиляку!"

Вышиванки с запахом безумия

Резкая фашизация Евромайдана показала его истинных заказчиков и спонсоров. Зазвучали традиционные слова о мире и дружбе из Госдепа, и вот уже Виктория Нуланд спешит к "онижедетям" со злосчастными печеньками, а Янукович суетится в поисках, на кого бы спихнуть ответственность за свою страну. Желающих не нашлось, и бывшая УССР-Малороссия досталась геополитическому врагу России со всеми потрохами и вышиванками.
Вменяемое большинство растерялось и отошло в сторону. Вперёд вышли подонки общества, которым война – мать родна, которым не терпелось поймать свою рыбку в мутной воде фашистского переворота. На их плечах во власть въехали разного рода парасюки, под громкие слова о незалэжности ринувшиеся торговать всем, что попало в руки. А нацистский сброд, волей капризной судьбы оказавшийся в законе, пошёл заниматься своим любимым делом – убивать.
Дальнейшая история всем известна. Уход Крыма, восстание Донбасса, затяжная кровавая война, уговоры и отказы, провокации, обещания и предательства. А вот будущее – пока в тумане.

Кому нужна эта война?

Попытавшись зачистить Донбасс от неудобных русских и получив по зубам, Киев заголосил на все лады, что Россия-де начала войну с Украиной. Не стесняясь при этом и торговать с "агрессором", и даже протягивать ему ладошку в требовании различных компенсаций, а под это дело тихой сапой обрубая все связи с Россией, вплоть до полной блокады сообщения.
Украинские политики так долго, много и серьёзно говорили о войне, что невольно возник вопрос – что же им останется говорить, если русские ракеты действительно ударят по позициям ВСУ, смешав с грязью штабы, укрепления и козацкие чубы, а русские танки под прикрытием вертолётов двинутся по шоссе на Киев?
Этот вопрос, видимо, давно уже пришёл в голову не только нам. Вот и болгарские читатели газеты "Факти" оживились в комментариях к невинной новостной заметке о том, что Дмитрий Песков предостерёг США и Украину от совсем уж близких отношений в военной отрасли. По мнению болгар, России потребуется от 12 до 6 часов, чтобы полностью уничтожить армию Украины.
Впрочем, в комментариях проскальзывают и более скептические оценки боеспособности Незалэжной – один час. Ну не в минутах же считать, сколько времени пройдёт с момента, когда чеканный голос в эфире скажет, что чаша терпения переполнена и настал час положить конец бесчинствам жовто-блакитной хунты, и до момента, когда улицы и мостовые будут усыпаны наспех сброшенными вышиванками, а над вокзалами, почтами и телеграфами будут реять самодельные триколоры.
Вопрос в другом. Так называемый профессиональный вопрос. Зачем?
Зачем эта война России? Проложить кровавую черту между русскими и их заблудшими, но всё ещё русскоговорящими в своей основной массе собратьями на Украине? Дать Западу повод очернить Россию перед всем миром?
Зачем эта война политическим украинцам? Погибнуть под гусеницами русских танков и потерять возможность даже воровать под звон бандуры?
Зачем эта война США? А вот это уже другое дело. Затем, чтобы стравить русских в междоусобной войне друг с другом. Чтобы усилить хаос в Европе и наслаждаться экспортом "американского порядка". Чтобы всё кругом было в войне и руинах – Африка, Восток, Евразия – и только там, за океаном, было уютно, спокойно и хорошо.

Что с того?

Украинский режим заточен только на одно – создавать проблемы России в силу своих возможностей. Хотя Зеленский победил на выборах с программой, первым пунктом которой было обещание украинцам аж прямой демократии, это обещание сразу благополучно забылось. Вместо того чтобы строить новую европейскую страну, новый-старый режим в Киеве начал искать способы обслужить заокеанских хозяев и продолжает заниматься этим до сих пор. В этих поисках он пришёл к мысли использовать против России самих русских, в очередной раз украв часть нашей истории и идентичности.
А это значит, что пока Украина существует, эти поиски-происки будут продолжаться. И пока Переяславская рада – 2 не положит этому конец, русским по обе стороны границы не воссоединиться.

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