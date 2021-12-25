Шесть беспокойных дней для Европы: "Газпром" не бронирует мощности

Энергетический холдинг "Газпром" не бронирует мощности прокачки по трубопроводу "Ямал - Европа" шестой день подряд, свидетельствуют данные GSA Platform.

Пока непонятно, будет ли "Газпром" использовать дополнительную сессию для резервирования мощностей. На этот час ясно, что основной аукцион окончен и брони не было. И такая тенденция прослеживается на протяжении нескольких дней.

Как пишет РИА "ФАН", "Газпром" начал снижать объёмы бронирования в начале декабря. А на этой неделе полностью отказался от бронирования. Таким образом, с 21 декабря физический поток газа идёт из Германии в Польшу - в реверсном направлении.

Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что "Газпром" не бронирует мощности лишь потому, что у нашей компании нет заявок.