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Шесть беспокойных дней для Европы: "Газпром" не бронирует мощности
25 декабря 2021, 23:20 • 108 • Политика
Энергетический холдинг "Газпром" не бронирует мощности прокачки по трубопроводу "Ямал - Европа" шестой день подряд, свидетельствуют данные GSA Platform.
Пока непонятно, будет ли "Газпром" использовать дополнительную сессию для резервирования мощностей. На этот час ясно, что основной аукцион окончен и брони не было. И такая тенденция прослеживается на протяжении нескольких дней.
Как пишет РИА "ФАН", "Газпром" начал снижать объёмы бронирования в начале декабря. А на этой неделе полностью отказался от бронирования. Таким образом, с 21 декабря физический поток газа идёт из Германии в Польшу - в реверсном направлении.
Ранее президент России Владимир Путин пояснил, что "Газпром" не бронирует мощности лишь потому, что у нашей компании нет заявок.
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