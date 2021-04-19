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Шесть американских военных подорваны: Источники показали взлетающий на воздух пикап

19 апреля 2021, 23:10  •  146 • Политика
Источники показали взлетающий на воздух пикап в Афганистане, настаивая, что шестеро американских военных погибли.
Пикап с шестью американскими рейнджерами был подорван в понедельник, 19 апреля, в восьмом округе Джелалабада афганской провинциии Нангархар. Впрочем, первоисточник информации о подрыве - каналы талибов*, они публикуют видео, настаивая на своей версии потерь.
Авторы канала WarGonzo военкора Семёна Пегова, публикуя видео с места, отмечают, что кадры выглядят правдоподобно. Однако и ребята Пегова добавляют, что пока располагают лишь талибскими* источниками.
*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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