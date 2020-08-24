Шесть американских бомбардировщиков оказались на границе с РФ: США говорят о стратегической миссии

Самолёты принадлежат пятому бомбардировочному крылу базы военно-воздушных сил "Майнот" из штата Северная Дакота. 22 августа они прилетели на британскую базу "Фэрфорд".

США говорят о стратегической бомбардировочной миссии. Командование американских ВВС в Европе пояснило, что такие миссии проводятся регулярно с 2018 года. Их целью является предоставление пилотам возможности посмотреть на театр военных действий, а также интеграция военно-воздушных сил Соединённых Штатов с союзниками по НАТО.

EADaily пишет, что бомбардировщики собираются работать "очень активно". Они вернулись на базу "Фэтфорд". По данным Avia.pro, не исключается, что при полётах B-52Н к северным, южным и западным границам России соответствующие подразделения армии РФ могут быть приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В заметке говорится, что среди шести самолётов как минимум в двух случаях есть вероятность наличия ядерного вооружения на борту.