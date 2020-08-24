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Шесть американских бомбардировщиков оказались на границе с РФ: США говорят о стратегической миссии
24 августа 2020, 13:15 • 104 • Политика
Шесть американских бомбардировщиков B-52Н Stratofortress оказались на границе с Россией. Соединённые Штаты говорят о стратегической миссии и называют её цели.
Самолёты принадлежат пятому бомбардировочному крылу базы военно-воздушных сил "Майнот" из штата Северная Дакота. 22 августа они прилетели на британскую базу "Фэрфорд".
США говорят о стратегической бомбардировочной миссии. Командование американских ВВС в Европе пояснило, что такие миссии проводятся регулярно с 2018 года. Их целью является предоставление пилотам возможности посмотреть на театр военных действий, а также интеграция военно-воздушных сил Соединённых Штатов с союзниками по НАТО.
EADaily пишет, что бомбардировщики собираются работать "очень активно". Они вернулись на базу "Фэтфорд". По данным Avia.pro, не исключается, что при полётах B-52Н к северным, южным и западным границам России соответствующие подразделения армии РФ могут быть приведены в состояние повышенной боевой готовности.
В заметке говорится, что среди шести самолётов как минимум в двух случаях есть вероятность наличия ядерного вооружения на борту.
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