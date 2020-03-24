Шеслер: с Украины нужно брать пример, как нельзя делать

В связи с распространением коронавируса на Украине приняли ряд ограничительных мер, в том числе, полную блокировка транспорта по всей стране, не предусмотрев последствий.«Люди бьются на остановках не потому, что они тупые, и не понимают угрозы инфицирования.Для многих эта дорога – единственное средство выживания, путь к рабочему месту, которое дает, хоть и мизерный, но кусок хлеба.Для многих – это возможность добраться к лежачему родственнику, для которого они остаются единственным средством получить чай и теплую кашу.Голодная смерть детей и родителей – не эфемерная угроза, а жуткая реальность, которую обеспечивает героическая борьба с коронавирусом.А сколько людей просто умрет, лишенных элементарной помощи близких?», - обращает внимание на своей странице в Facebook глава СППУ Лариса Шеслер.И единственное, как отмечает Шеслер, что вызывает злорадное чувство в сложившейся ситуации, это участь украинской элиты, которая на своей шкуре уже ощущает глобальный Армагеддон.«Десятилетиями они грабили свою страну, в полной уверенности, что смогут в нужное время слинять на уютную виллу в Швейцарии или Мальдивах. Они платили баснословные деньги клиникам Шарите, покупали палаты в больницах Израиля и Испании, оставляя руины поликлиник и больниц на Украине.А тут - опа!!А там их никто не собирался впускать и лечить за их краденные миллионы и миллиарды.Порошенко на последнем поросячьем визге вернулся на Украину не из-за решимости отстаивать свою позицию. Он прочухал, что в охваченной эпидемией Испании ему светит быть иностранцем-изгоем, где никакой врач не примчится нему на помощь по первому звонку. А его диабет и прочие сопутствующие заболевания не оставят шансов в случае заражения коронавирусом.А что говорить о «скромных миллионерах», разных депутатах, чиновниках и владельцах швейных фабрик и городских рынков? Они теперь оказываются в обшарпанных и нищих стационарах, убитых реформой Супрун. Они остаются жить, пусть даже за заборами, но в ограбленной ими стране, среди обворованных ими граждан. Их участь – обычная участь вождей бантустанов, которые продали своих соплеменников, но по итогу были выкинуты из общества хозяев, и вынуждены вернуться к преданным и проданным», - подчеркивает Шеслер.Лариса Шеслер резюмируя, обратила внимание «компрадоров и либералов всех мастей, в скажем так, сопредельных странах» на незавидную участь украинской элиты и призвала извлечь уроки.