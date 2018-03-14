Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы

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Депутат Александр Шерин заявил, что Великобритания может после обвинений по делу Скрипаля перейти к блокировке зарубежных счетов.

Великобритания может после обвинений в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери перейти к блокировке счетов богачей из России. Как заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, Лондону сейчас нужен был повод, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах.

"Они были заинтересованы в том, чтобы этот человек погиб, потому что тогда все удачно сходится: двойной агент, отравление препаратом, который якобы выпускается только в России. Здесь возникает, конечно, вопрос: получается, что у британцев есть соответствующие пробы, на основании которых они могут установить, что это российский препарат", - отметил парламентарий.

Он подчеркивает, что дочь Скрипаля не была случайной жертвой.

Шерин отмечает, что, по всей видимости, она была свидетелем того, что не должны были знать во всем мире.

Вина в истории с отравлением перебежчика полностью лежит на британских спецслужбах и правительстве Великобритании.

Ведь Трамп ранее дал посыл, будто только США много денег тратят на обслуживание НАТО, призвав страны-союзники отличиться.

"И старушка Британия, чтобы не передавать пальму первенства Украине, Польше или Германии показала, насколько она значимая держава. Хотя в истории Российской Империи Британия всегда играла отрицательную роль, она никогда не была для нас союзником и всегда нам вредила", - добавил он.

По словам депутат Госдумы России на подобные провокации следует отвечать жестко, не только налаживать мощную экономику, чтобы не зависеть ни от каких санкций и ограничений. Кроме того, он добавил о необходимости любящих Запад предпринимателей вернуть капитали в Россию в рамках амнистию.

"Если власть сегодня нес может добиться того, чтобы олигархи вернули все свои активы в Россию, то нас всегда будут этим шантажировать", - резюмировал он.