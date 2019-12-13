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Шеремета взорвали "Пума","Буча" и "Нацик": Названы имена предполагаемых убийц журналиста

13 декабря 2019, 01:54  •  68 • Политика
Украинская полиция назвала имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета. Всего по делу проходят 5 человек, двое из которых, по версии следствия, закладывали взрывчатку под автомобиль журналиста.
В резонансном убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева подозревают пять человек. Их имена были объявлены на брифинге первого заместителя главы Национальной полиции Украины Евгения Коваля.
"Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко", - сказал он.
Главными подозреваемыми по делу значатся Владислав и Ирина Грищенко, позывные "Пума" и "Буча". Именно они готовили взрывчатку для убийства журналиста. Кузьменко и Антоненко по кличке "Нацик" закладывали бомбу под авто. А Дугарь проводила разведку местности перед установкой взрывчатки.
Замглавы Нацполиции отметил, что следствию удалось выйти на этих людей после проведения многочисленных экспертиз. В их числе изучение записей уличных видеокамер с привлечением специалистов из Великобритании.
Напомним, что журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева при помощи взрыва автомобиля. У следственных органов Украины ушло три года на то, чтобы найти виновных в преступлении. Примечательно, что почти половина подозреваемых - бывшие участники карательной операции ВСУ в Донбассе.

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