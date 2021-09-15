Шенген неактуален? В ЕС собираются поставить заслон для мигрантов

В ЕС заявили, что Шенген нужно в ближайшее время реформировать. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что постоянно идут новые потоки мигрантов, и обвинила в этом Белоруссию.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, заявила о грядущей реформе Шенгена. Она убеждена, что действующую систему нужно изменить, чтобы поставить заслон для мигрантов и адекватнее реагировать на появляющиеся вызовы.

При этом в притоке новых мигрантов она обвинила Белоруссию и лично президента страны Александра Лукашенко. Урсула фон дер Ляйен отметила, что это ответ на санкции против властей страны: якобы нелегальных мигрантов стали использовать как политическое оружие.

"И давайте называть вещи своими именами: это гибридная атака с целью дестабилизации Европы. Мы никогда не будем терпеть это", - заявила она.

Также глава Еврокомиссии пообещала поддержать страны Прибалтики.

Ранее на совещании ОДКБ министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил Западу на все призывы разделить "миграционное бремя". Он заявил, что именно действия Запада спровоцировали эту ситуацию, а наша страна никогда не поддерживала их и открыто осуждала.

Также он напомнил о ситуации в Ливии. После того как страны НАТО разрушили ливийскую государственность, потоки мигрантов хлынули в Европу. Об этом Лавров сказал после совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ.