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Шендерович, Pussy Riot и галерист Гельман теперь иноагенты: Минюст объяснил решение
30 декабря 2021, 19:25 • 137 • Политика
Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами. "Систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - сообщает Минюст.
Реестр СМИ-иноагентов пополнился восемью новыми фамилиями. В их числе скандально известный Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.
О пополнении списка СМИ-иноагентов сообщила пресс-служба Министерства юстиции России. Отмечается, что решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов.
- говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо Шендеровича и участниц группы Pussy Riot, в реестр СМИ-иноагентов был включён галерист Марат Гельман и журналистка Таисия Бекбулатова. Кроме того, в список внесли Ивана Беляева, Елену Владыкину и Андрея Алексеева.
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