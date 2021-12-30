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Шендерович, Pussy Riot и галерист Гельман теперь иноагенты: Минюст объяснил решение

30 декабря 2021, 19:25  •  137 • Политика
Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами. "Систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - сообщает Минюст.
Реестр СМИ-иноагентов пополнился восемью новыми фамилиями. В их числе скандально известный Виктор Шендерович, участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.
О пополнении списка СМИ-иноагентов сообщила пресс-служба Министерства юстиции России. Отмечается, что решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов.
Ведомство получило информацию, что эти люди "систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование,
- говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо Шендеровича и участниц группы Pussy Riot, в реестр СМИ-иноагентов был включён галерист Марат Гельман и журналистка Таисия Бекбулатова. Кроме того, в список внесли Ивана Беляева, Елену Владыкину и Андрея Алексеева.

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