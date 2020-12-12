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Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 00:40 • 133 • Политика
Журналист и писатель Виктор Шендерович оскорбил Россию в прямом эфире, признавшись, что "презирает это государство". И тут же цинично заявил, что готов и дальше зарабатывать на русских.
Такое заявление прозвучало в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где Шендерович регулярно появляется в качестве гостя или радиоведущего. Журналист отметил, что подал документы на оформление гражданства Израиля, поскольку не может смириться с тем, что происходит в России.
При этом он подчеркнул, что не расстаётся с российской аудиторией и планирует продолжать зарабатывать на русских. По словам журналиста, с "этой машинкой" (имеется в виду микрофон) он может вещать хоть из Антарктиды. Поэтому переезд в Израиль не отразится на его "обязательствах перед аудиторией".
Отметим, что Шендерович стал не первым либералом, решившим покинуть Россию. Ранее из страны уехал писатель Борис Акунин. Сейчас он проживает в Великобритании.
Кстати, Виктор Шенедерович - лидер "Рейтинга русофобов", где свои голоса отдают читатели сайта Царьграда и зрители нашего телеканала. Голосование продолжается и сейчас. Кроме того, каждый может добавить в список русофобов своего кандидата.
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