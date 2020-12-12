Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских

12 декабря 2020, 00:40  •  133 • Политика
Журналист и писатель Виктор Шендерович оскорбил Россию в прямом эфире, признавшись, что "презирает это государство". И тут же цинично заявил, что готов и дальше зарабатывать на русских.
Такое заявление прозвучало в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где Шендерович регулярно появляется в качестве гостя или радиоведущего. Журналист отметил, что подал документы на оформление гражданства Израиля, поскольку не может смириться с тем, что происходит в России.
Мои отношения с российским государством... Мы взаимно презираем друг друга. Оно презирает мои права. Я отвечаю ему полной взаимностью. Я презираю это государство, - отметил Шендерович.
При этом он подчеркнул, что не расстаётся с российской аудиторией и планирует продолжать зарабатывать на русских. По словам журналиста, с "этой машинкой" (имеется в виду микрофон) он может вещать хоть из Антарктиды. Поэтому переезд в Израиль не отразится на его "обязательствах перед аудиторией".
Отметим, что Шендерович стал не первым либералом, решившим покинуть Россию. Ранее из страны уехал писатель Борис Акунин. Сейчас он проживает в Великобритании.
Кстати, Виктор Шенедерович - лидер "Рейтинга русофобов", где свои голоса отдают читатели сайта Царьграда и зрители нашего телеканала. Голосование продолжается и сейчас. Кроме того, каждый может добавить в список русофобов своего кандидата.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 22:50
"Надо лечить гангрену": Эксперт рассказал, как Крым и Донбасс могут спасти Украину
11 декабря 2020, 22:50
"На что хотел бы обратить внимание": Путин призвал парламентариев соотносить законы с Конституцией
11 декабря 2020, 22:50
Эксперт: Против русской вакцины от COVID-19 развязана информационная война
11 декабря 2020, 23:45
Метка для ЕАЭС: список подлежащих маркировке товаров будет расширен
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, что кричал и плакал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 00:40
Если паника в Британии выйдет за пределы страны, тотальная вакцинация и бизнес-планы ...
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
12 декабря 2020, 00:40
Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфир...
12 декабря 2020, 00:40
Без теста на COVID - не пускать: Власти Подмосковья продлили ограничения почти до сер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 01:30
США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
06 декабря 2020, 09:55
Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.