Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских

Такое заявление прозвучало в эфире радиостанции "Эхо Москвы", где Шендерович регулярно появляется в качестве гостя или радиоведущего. Журналист отметил, что подал документы на оформление гражданства Израиля, поскольку не может смириться с тем, что происходит в России.

Мои отношения с российским государством... Мы взаимно презираем друг друга. Оно презирает мои права. Я отвечаю ему полной взаимностью. Я презираю это государство, - отметил Шендерович.

При этом он подчеркнул, что не расстаётся с российской аудиторией и планирует продолжать зарабатывать на русских. По словам журналиста, с "этой машинкой" (имеется в виду микрофон) он может вещать хоть из Антарктиды. Поэтому переезд в Израиль не отразится на его "обязательствах перед аудиторией".

Отметим, что Шендерович стал не первым либералом, решившим покинуть Россию. Ранее из страны уехал писатель Борис Акунин. Сейчас он проживает в Великобритании.

Кстати, Виктор Шенедерович - лидер "Рейтинга русофобов", где свои голоса отдают читатели сайта Царьграда и зрители нашего телеканала. Голосование продолжается и сейчас. Кроме того, каждый может добавить в список русофобов своего кандидата.