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Шендерович назвал условия возвращения России к "цивилизации": Минус Крым и плюс разруха

04 марта 2021, 12:30  •  390 • Политика
Израильско-российский публицист Виктор Шендерович рассказал о своём видении будущего России. По словам Шендеровича, как только Путин уйдёт с поста президента страны, Россию ждёт разруха и потеря территорий: только на таких условиях Москву примут в "клуб" "цивилизованных" стран.
"Что касается темы Крыма и Донбасса. Мне кажется, что всё будет зависеть от степени деградации российской экономики… Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится", - заявил Шендерович в ходе интервью программе "Бацман". Слова публициста привёл "Московский комсомолец".
Шендерович уверен, что, как только Путин покинет пост президента, России придётся вернуться в "цивилизованный" мир. А для этого пожертвовать и Крымом, и Донбассом, заявил публицист, неожиданно признав нынешнюю юрисдикцию Москвы над этими территориями.
По словам Шендеровича, к тому времени, как Путину придётся оставить власть, Россия сильно деградирует, страну ждёт разруха. Это значит, что преемникам Путина придётся выпрашивать у Запада кредиты, чтобы восстанавливать экономику. Вот тут-то Запад и начнёт выдвигать свои условия, потребовав от России отказа и от Крыма, и от Донбасса.

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