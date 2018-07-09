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Шефчович и Климкин обсудили трёхсторонние переговоры по газу перед саммитом ЕС — Украина

09 июля 2018, 15:24  •  63 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провёл встречу с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.
 
РИА Новости
 

Об этом Шефчович написал в Twitter.

W/#ForeignAffairs Minister @PavloKlimkin ahead of today's #EUUkraine summit. We focused on trilateral gas talks w/#Russia & #Ukraine. As time is of the essence, I'm looking forward to starting this process on 17 July. Stay tuned! pic.twitter.com/vaQtmRCn2v

— Maroš Šefčovič

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