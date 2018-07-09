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Шефчович и Климкин обсудили трёхсторонние переговоры по газу перед саммитом ЕС — Украина
09 июля 2018, 15:24 • 63 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провёл встречу с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.
РИА Новости
Об этом Шефчович написал в Twitter.
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