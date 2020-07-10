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Шеф Пентагона одним словом опроверг вброс о "проплаченных Россией" убийствах

10 июля 2020, 20:00  •  76 • В мире
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что ему не поступали сведения о том, что Россия якобы платила афганским талибам* за нападения на американских солдат в Афганистане. Он акцентировал внимание, что слова "вознаграждение" не было в сводках и донесениях.
Шеф Пентагона Марк Эспер выступил с опровержением появившегося в СМИ вброса, будто бы Россия платила афганским талибам*. Этот вброс изначально пустила на обсуждение публики газета New York Times. В конце июня там появилась публикация, где утверждалось, что российские военные платили боевикам за убийство американцев в Афганистане.
Эспер категорически опроверг информацию, что в Пентагон поступали такого рода сведения.
На слушаниях Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США он подчеркнул, что в брифингах, донесениях не было слова "вознаграждение". Глава Пентагона подчеркнул, что если бы речь шла о достоверных данных, его бы о них проинформировали.
"Если бы это было заслуживающее доверия и - это важно - подтверждённое [независимыми друг от друга источниками] донесение, в котором были использованы эти слова, то, безусловно, оно было бы доведено до моего сведения по цепочке командования - председателем Комитета начальников штабов [ВС США] - для принятия соответствующих мер", - указал он, добавив, что в таком случае "были бы приняты данные меры в рамках межведомственных усилий".
Напомним, что данные NYT ранее опровергли и в Кремле. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.
*Талибан - организация, деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.

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