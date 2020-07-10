Шеф Пентагона одним словом опроверг вброс о "проплаченных Россией" убийствах

Шеф Пентагона Марк Эспер выступил с опровержением появившегося в СМИ вброса, будто бы Россия платила афганским талибам*. Этот вброс изначально пустила на обсуждение публики газета New York Times. В конце июня там появилась публикация, где утверждалось, что российские военные платили боевикам за убийство американцев в Афганистане.

Эспер категорически опроверг информацию, что в Пентагон поступали такого рода сведения.

На слушаниях Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США он подчеркнул, что в брифингах, донесениях не было слова "вознаграждение". Глава Пентагона подчеркнул, что если бы речь шла о достоверных данных, его бы о них проинформировали.

"Если бы это было заслуживающее доверия и - это важно - подтверждённое [независимыми друг от друга источниками] донесение, в котором были использованы эти слова, то, безусловно, оно было бы доведено до моего сведения по цепочке командования - председателем Комитета начальников штабов [ВС США] - для принятия соответствующих мер", - указал он, добавив, что в таком случае "были бы приняты данные меры в рамках межведомственных усилий".

Напомним, что данные NYT ранее опровергли и в Кремле. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.

*Талибан - организация, деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена.