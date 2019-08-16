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Шаурма, депутаты-пингвины и обнаженная девушка: Зеленский оригинально украсил свой кабинет - фото

16 августа 2019, 21:09  •  143 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой, а также украинскими пингвинами-депутатами.
Президент Украины Владимир Зеленский украсил свой офис картинами современных художников, на которых изображены его любимая шаурма, депутаты-пингвины в Верховной раде и обнаженная девушка. Фотографии картин опубликовала в Facebook замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.
Она написала, что выбор президента пал на картины современных и молодых художников из коллекции музея. В этой связи она призвала украинских творцов жертвовать свои произведения музею, если они хотят, чтобы их картины висели в кабинетах высших лиц государства.
Стоит отметить, что выбор Зеленского пал на довольно оригинальные картины. На одной из них изображен зал Верховной рады Украины, однако вместо депутатов за трибунами стоят пингвины. На другой картине изображены палатки с шаурмой, которую так любит президент и тихо ненавидят жители Киева, потому что её запахом пропахла вся столица Украины. Ещё на одной картине, которую выбрал для себя Зеленский, изображена обнаженная девушка, стоящая в подземном переходе.
Фото: скриншот Facebook/Татьяна Костенко
Напомним, что ранее президент Украины отказался принимать в подарок бюст со своим изображением. Также он призвал чиновников не вешать его портрет в своих кабинетах, так как "президент - не икона, президент - это не портрет".

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