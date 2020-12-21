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Шаткая оппозиция: сможет ли Никол Пашинян сохранить свой пост

21 декабря 2020, 03:45  •  82 • Политика
Политическая нестабильность в Ереване после прекращения огня в Нагорном Карабахе продолжится, но протесты вряд ли приведут к скорой смене власти в Армении, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Число разочаровавшихся в политике премьера Никола Пашиняна увеличивается с каждым днем. И связано это не только с неудачной военной кампанией и проблемой беженцев, но и с экономическим кризисом на фоне пандемии. Однако большая часть граждан, по мнению специалистов, пребывает в апатии и не хочет повторения переворота 2018 года.

По нарастающей

С момента прекращения огня в Нагорном Карабахе прошло уже больше месяца, однако Ереван продолжает лихорадить. 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление об остановке военных действий. Документ предусматривает передачу Баку трех районов, ранее контролировавшихся армянской стороной, размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев и возвращение беженцев в места прежнего проживания. За время боевых действий погибло более 3 тыс. человек, есть пропавшие без вести.
Даже траурное шествие 19 декабря, посвященное погибшим в Нагорном Карабахе, не обошлось без стычек. Сторонники Никола Пашиняна выкрикивали лозунги в его поддержку, что некоторым не понравилось. Чтобы разрядить обстановку, глава кабмина попросил собравшихся пройти в тишине путь от площади Республики к кладбищу «Ераблур». Однако у самого мемориала собрались люди, которые не хотели, чтобы его посетил премьер, — они преградили политику путь, встав в живую цепь. Конфликт удалось разрешить лишь правоохранительным органам и охране.
Траурное шествие в Ереване, посвященное погибшим в Нагорном Карабахе. 19 декабря 2020 года
Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
Этот и другие инциденты демонстрируют то, что население горько переживает потери и не смирилось с итогами войны, считает политолог Александр Искандарян.
— У протеста уже появилось «политическое лицо». 17 оппозиционных партий объединились против премьера. Рост недовольства продолжается и распространяется: со своей позицией начинают выступать даже представители церкви, университетов, а также медийные личности. Но у них еще нет достаточного политического веса, — пояснил «Известиям» эксперт.
Пока же в стране преобладают апатичные настроения. Большинство населения критикует происходящее, но идти на решительные шаги граждане не готовы. Многие помнят события недавней «бархатной революции». В 2018 году люди выступали против переназначения Сержа Саргсяна на премьерский пост, обвиняя его в расцвете коррупции и кумовства. Доверие населения тогда завоевал оппозиционный блок «Елк» и его лидер Никол Пашинян, который в итоге и пришел к власти.
Люди на кладбище «Ераблур» после траурного шествия, посвященного погибшим в Нагорном Карабахе. 19 декабря 2020 года
Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
Нынешняя оппозиция пока разрознена и не вызывает симпатии у большинства, отметил собеседник «Известий». Кроме того, люди понимают, что ни одно политические объединение не сможет «по мановению волшебной палочки» решить назревшие проблемы, среди которых на передний план выходят ситуация с беженцами и экономический кризис.
С этим согласен и другой эксперт по региону Джонни Меликян, который пока не видит возможностей для оппозиции повторить переворот. Однако бывшие сторонники продолжают отворачиваться от Никола Пашиняна, что грозит ему провалом на следующих выборах.
— Сейчас в стране действительно кризисная ситуация. Пока нет той силы, которая могла бы кардинально поменять политическое положение. Обстановка может измениться только после проведения парламентских выборов, — сказал «Известиям» политолог.

Провальное перемирие

Недовольство армян объяснимо — потеря позиций в регионе стала следствием планомерно готовившейся акции Азербайджана, считает чрезвычайный и полномочный посол, бывший спецпредставитель президента РФ в переговорном процессе политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Владимир Казимиров.
— Осторожное отношение российских властей к своей посреднической роли в конфликте можно понять. Однако стоит открыто признать, что именно Баку нарушил бессрочное перемирие 1994 года и развязал войну. Армения не намеревалась захватывать еще какой-то район, — уверен эксперт.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на кладбище «Ераблур» после траурного шествия 19 декабря, посвященного погибшим в Нагорном Карабахе
Фото: Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
По воспоминаниям Владимира Казимирова, попытки остановить первый военный конфликт на постсоветском пространстве, начавшийся в 1991 году, продолжались около трех лет. Закончить кровопролитие удалось лишь подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня в 1994-м. При этом первым на такой шаг пошел Баку, и лишь потом документ подписали Армения и Нагорный Карабах. Президент Азербайджана Гейдар Алиев, правивший с 1993 по 2003 год, лично выступал за перемирие. Однако его сын и преемник Ильхам, до сих пор возглавляющий страну, давно собирался взять реванш за поражение 1990-х, считает бывший дипломат.
После первого перемирия стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, а на границе происходили локальные инциденты. Однако ситуация оставалась относительно спокойной до апреля 2016 года, когда на линии соприкосновения произошли ожесточенные столкновения. Функцию посредника тогда по традиции взяла на себя Москва. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня 2016-го по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки. Несмотря на трудности, до открытого противостояния не доходило вплоть до июля 2020 года.
Сейчас в Ереване сильны реваншистские силы, отметил эксперт. Но теперь, считает он, от нового «пересмотра условий перемирия» активно предостерегает Армению сам Ильхам Алиев.

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