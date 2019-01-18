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Шатдаун в США "внёс новые поправки" в работу правительства: Американская делегация отменила поездку в Давос

18 января 2019, 09:09  •  100 • Политика
Шатдаун все больше влияет на эффективную работу американского правительства. Теперь бюджетный кризис в стране привел к тому, что делегация США не едет на Всемирный экономический форум в Давосе.
Белый дом полностью отменил визит американской делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это частично связано с шатдауном.
"Из-за того, что 800 тыс. замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", — говорится в сообщении представителя администрации.
В свою очередь глава Франции Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум под предлогом "плотного графика".
Но Дональд Трамп ещё раньше объявил, что отменяет поездку на ВЭФ в швейцарский Давос вследствие своих разногласий с демократами по вопросу финансирования строительства Мексиканской стены на американо-мексиканском рубеже.
В конце декабря представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может приехать в Давос.

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