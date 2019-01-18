Шатдаун в США "внёс новые поправки" в работу правительства: Американская делегация отменила поездку в Давос

Шатдаун все больше влияет на эффективную работу американского правительства. Теперь бюджетный кризис в стране привел к тому, что делегация США не едет на Всемирный экономический форум в Давосе.

Белый дом полностью отменил визит американской делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это частично связано с шатдауном.

"Из-за того, что 800 тыс. замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", — говорится в сообщении представителя администрации.

В свою очередь глава Франции Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум под предлогом "плотного графика".

Но Дональд Трамп ещё раньше объявил, что отменяет поездку на ВЭФ в швейцарский Давос вследствие своих разногласий с демократами по вопросу финансирования строительства Мексиканской стены на американо-мексиканском рубеже.

В конце декабря представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может приехать в Давос.