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Шатдаун в США обернулся заморозкой сайта американского посольства в России
10 января 2019, 02:54 • 41 • В мире
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна. В сообщении на сайте дипломатического представительства говорится, что заморозка деятельности сайта связана с приостановкой работы федерального правительства США.
Сайт американского посольства в России перестал обновляться из-за продолжающегося шатдауна. На странице ресурса говорится, что причиной невозможности обновления сайта стала задержка в принятии бюджета из-за конфликта Белого дома и демократов.
В дипмиссии предупредили, что обновление сайта "будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме".
Ранее аналогичное предупреждение появилось на страницах посольства в соцсетях.
Кроме того, как объясняли ранее дипломаты, "в течение временной приостановки работы части госучреждений США плановые паспортные и визовые услуги будут предоставляться в зависимости от ситуации как в США, так и за рубежом".
Напомним, что приостановка работы федеральных ведомств в Соединённых Штатах Америки продолжается с конца декабря.
Причиной тому стало несогласие демократов и Белого дома из-за финансирования стены на границе с Мексикой.
8 января в телеобращении к нации Дональд Трамп охарактеризовал сложившуюся ситуацию как гуманитарный кризис. Президент США предупредил, что в стране может быть введён режим ЧП.
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