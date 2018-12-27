Шатдаун в США может испортить Новый год Дерипаске: санкционное ведомство, обещавшее реабилитировать En+ и Rusal, пока не работает

Санкционное ведомство США не работает по причине Шатдауна. За несколько дней до приостановки работы его представители пообещали снять санкции с компаний Дерипаски. В сложившейся ситуации непонятно, как это будет реализовываться.

Шатдаун американского правительства привел к приостановке работы управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Минфина США, в которое входит санкционное подразделение.

Так, известно, что дела по исключению из санкционного списка приостановлены.

Наверное, это худшая новогодняя новость для Олега Дерипаски, ведь его компании En+, Rusal и "Евросибэнерго" за несколько дней до Шатдауна хотели реабилитировать и исключить из санкционного списка.

В виду непростой политической ситуации, сложившейся в США, компании Дерипаски — это последнее, что волнует сейчас американские власти.

И пока не ясно, как быстро и исключат ли вовсе En+/Rusal из санкционного списка.