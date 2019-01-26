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Шатдаун в США кончился. Надолго ли?

26 января 2019, 22:24  •  52 • В мире
25 января президент США Дональд Трамп прекратил самый долгий в истории страны шатдаун - временную приостановку работы правительства. Она длилась 35 дней и закончилась ничем: стороны так и не пришли к компромиссу
Автор:
Полонский Андрей
Всему миру известно, что камнем преткновения была стена на границе с Мексикой, которая якобы призвана защитить Штаты от нелегальных мигрантов из Латинской Америки и снизить наркотрафик. Трамп хотел заложить на её строительство $5,7 млрд. Демократы, которые были против стены в принципе, категорически отказались выделять такую сумму. В результате процесс принятия бюджета застопорился. Президент не стал подписывать документ, в котором не учтены средства на его любимую затею; демократы же, в свою очередь, презирали любые компромиссы.
Шатдаун резко сказался на рейтинге Трампа - с каждым днём он полз вниз. Самым болезненным для американского лидера стало то, что он начал терять поддержку даже тех групп, которые безоговорочно выступали на его стороне. Многие белые мужчины и женщины, жители американской провинции в данном случае тоже поддались на телевизионную пропаганду находящихся под контролем демократов СМИ и сочли, что почти 6 млрд на какую-то стену где-то далеко на юге – это уже слишком.
В итоге президент, казалось бы, вынужден был отступить. Но только на время. Теперь за три недели стороны должны договориться. В противном случае может наступить новый коллапс. День Х назначен на 15 февраля. В своем Twitter Трамп записал, что возобновление работы государственных учреждений «никоим образом» не стало уступкой:

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