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Шатдаун "сожрал" из бюджета Вашингтона 1,6 миллиарда долларов - WP
28 января 2019, 03:39 • 35 • В мире
Многие организации США из-за временной остановки работы лишились доходов от сотен тысяч до миллионов долларов. В целом же самая долгая частичная остановка работы правительства стоила Вашингтону и его пригородам 1,6 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект, по которому должны быть предоставлены бюджетные средства для восстановления работы федерального правительства. Это должно произойти до 15 февраля.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, формально работа всех ведомств восстановлена.
Госслужащие вскоре получат свои зарплаты, которые они не получали на протяжении всего шатдауна.
Шатдаун, или приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался в США с 22 декабря, финансирования была лишена треть ведомств. Такие как Госдеп, Министерство финансов, торговли и внутренней безопасности, NASA.
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