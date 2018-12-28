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Шатдаун продолжается: Конгресс США опять не проголосовал по бюджету

28 декабря 2018, 05:54  •  13 • В мире
В американском Конгрессе верхняя и нижняя палаты снова не смогли проголосовать по бюджету США. Обсуждение этого важнейшего для страны документа теперь состоится только в следующем году
В четверг, 27 декабря, нижняя и верхняя палаты американского Конгресса не смогли решить проблему частичной приостановки работы федерального правительства. До Нового года осталось несколько дней, а бюджет на 2019 финансовый года до сих пор не принят. Причиной этого стали разногласия между двумя партиями Конгресса по поводу возведения стены на границе между США и Мексикой.
По этому поводу сенатор от республиканцев сообщил, что в следующий раз Сенат сможет собраться только 2 января 2019 года. Со своей стороны, Белый дом обвинил в создавшейся ситуации демократов.
Напомним, на последнем перед рождественскими каникулами заседании в сенате США демократы отказались утверждать бюджет из-за требования президента Трампа согласовать в рамках этого документа выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границы с Мексикой.

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