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Шатдаун может помешать участию Трампа в форуме в Давосе

10 января 2019, 06:09  •  75 • В мире
Если к началу работы Всемирного экономического форума, который будет проходить в Давосе, Белый дом и Конгресс не смогут договориться по возобновлению финансирования правительства США, Дональд Трамп отменит поездку в Швейцарию
Из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря прошлого года частично приостановлена работа федерального правительства США. Если к началу работы ВЭФ в Давосе между администрацией президента и Конгрессом не будут достигнуты необходимые договоренности, Дональду Трампу придется отказаться от поездки в Швейцарию.
Как сообщила 9 января газета The Wall Street Journal, демократы и республиканцы должны прийти к соглашению до 22 января и возобновить финансирование правительства США. В этом случае президент Трамп посетит форум, хотя его визит в Давос и будет кратковременным - всего 12 часов.
Если же к указанному сроку бюджетный кризис преодолен не будет, тогда визит трампа в Швейцарию будет отменен полностью. Тем не менее министр США Стивен Мнучин от поезки на ВЭФ не откажется, однако американская делегация будет сильно сокращена.
Между тем последняя встреча Дональда Трампа с представителями демократов в Конгрессе не принесла никаких результатов. По словам самого американского лидера, это было "пустой тратой времени" и переговоры о завершении шатдауна закончились с отрицательным результатом.

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