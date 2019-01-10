Шатдаун может помешать участию Трампа в форуме в Давосе

Если к началу работы Всемирного экономического форума, который будет проходить в Давосе, Белый дом и Конгресс не смогут договориться по возобновлению финансирования правительства США, Дональд Трамп отменит поездку в Швейцарию

Из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря прошлого года частично приостановлена работа федерального правительства США. Если к началу работы ВЭФ в Давосе между администрацией президента и Конгрессом не будут достигнуты необходимые договоренности, Дональду Трампу придется отказаться от поездки в Швейцарию.

Как сообщила 9 января газета The Wall Street Journal, демократы и республиканцы должны прийти к соглашению до 22 января и возобновить финансирование правительства США. В этом случае президент Трамп посетит форум, хотя его визит в Давос и будет кратковременным - всего 12 часов.

Если же к указанному сроку бюджетный кризис преодолен не будет, тогда визит трампа в Швейцарию будет отменен полностью. Тем не менее министр США Стивен Мнучин от поезки на ВЭФ не откажется, однако американская делегация будет сильно сокращена.

Между тем последняя встреча Дональда Трампа с представителями демократов в Конгрессе не принесла никаких результатов. По словам самого американского лидера, это было "пустой тратой времени" и переговоры о завершении шатдауна закончились с отрицательным результатом.