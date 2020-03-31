Шашлык в горло не полезет: Нарушителей карантина начали отстреливать

Автор:

Гришин Александр

Господа "пофигисты"

– Уважаемые граждане! Указом мэра Москвы временно приостановлен доступ в парки, на детские и спортивные площадки. Берегите себя, оставайтесь дома! – с монотонной периодичностью доносится голос из громкоговорителя полицейской машины, которая периодически проезжает по улице около нашего дома. Уважаемые граждане не отклоняются в ответ от своих маршрутов ни на йоту. Кто в магазин, кто в метро, а кто и просто гуляет, с собачкой или без. На огороженной "коробочке" во дворе не стихает: то дети играют в мяч или "вышибалы", то гастарбайтеры, судя по внешнему виду, из Средней Азии до позднего вечера рубятся в футбол.

По Сети гуляют сотни видео, как наши сограждане, наплевав на элементарные санитарные нормы и правила поведения, оттягиваются в коллективах себе подобных. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Президент России объявил в стране "длинные выходные" с 28 марта по 5 апреля. Прозвучали и цель этого – для приостановки распространения коронавируса в стране – и просьба, чтобы люди оставались дома и берегли себя. Но, как будто назло, весьма значительная часть населения решила оттянуться в ближайшие же выходные. Кто махнул на дачи, кто устроил себе гуляния, кто, наоборот, вместо сидения совершил коллективные вылазки на шашлыки. По Сети гуляют сотни видео, как наши сограждане, наплевав на элементарные санитарные нормы и правила поведения, оттягиваются в коллективах себе подобных. Как, например, в столичном парке Серебряный бор, уставленном мангалами и столами. Ни одного свободного мангала и повсюду компании москвичей на пикнике. Кто надеется на "авось", а кто и решил оттянуться, благо погода шептала: "Однова живем, гуляй, рванина! Напоследок-то!" А тысячи горожан, которые равнодушны к красотам природы и весеннему пьянящему воздуху, заполнили бары и рестораны перед их закрытием на карантин.

– Шашлыкожующие граждане подвозят провиант тоннами, – написала на своей странице одна из пользовательниц соцсети "Фейсбук". Дело дошло до того, что полиции пришлось оцепить парк, правда, передвижения граждан полицейские никак не ограничивали. Буквально на следующий день мэр столицы Сергей Собянин объявил о переходе города на домашний режим. Самоизоляцию дома ввели практически одновременно и власти Московской области. Сами же граждане, игнорирующие просьбы властей, вызвали справедливое негодование со стороны более сознательных сограждан и получили уничижительные клички вроде "шашлычники короны" или просто "шашлычники".

Кстати, "длинные выходные" в том же народе уже окрестили "путинскими каникулами". Что показывает, насколько серьёзно люди отнеслись к опасности и предупреждениям.

Конечно, вряд ли сейчас можно сказать, что появление среди заражённых коронавирусом детей и подростков является следствием этих вылазок – слишком мало времени прошло, и инкубационный период заражения ещё не истек. Но вряд ли дело обойдётся без последствий, и вспышку, которая не уложится в стандартную ежедневную прибавку к заражённым очередных 18-20%, стоит ожидать примерно через 10-15 дней. Но безответственность сограждан не перестает поражать. Стоит напомнить, что именно так, якобы "по-русски" вели себя жители Италии, заполнившие кафе на такой же "напоследок". И американцы поначалу вели себя точно так же. А сейчас мир потрясен кадрами мучений детей тех родителей, которые не восприняли новую угрозу серьёзно.

Коллективный пофигизм из-за коллективной же безответственности. И тут никакие аргументы про коллективный иммунитет, которым так любят щеголять люди, далекие от медицины, не помогут. Потому что всё, что получат такие категории, – это коллективное инфицирование.

Эффект леммингов

Кстати, известная пианистка Валентина Лисица сейчас регулярно публикует в своём микроблоге в "Твиттере" примеры такого коллективного идиотизма, который заражает группы людей, и его последствия.

– 60 любителей пения собрались на репетицию.

Никто не кашлял, все мыли руки и не обнимались.

45 подцепили коронавирус.

2 скончались.

Славно время провели.

– 13 марта американский христианский проповедник написал в соцсетях, что "коронавирус – это массовая истерия", и настоящие верующие защищены Иисусом.

17 марта он почувствовал себя неважно, появился кашель, одышка, пневмония...

25 марта он отправился к Иисусу.

Хотя нет, наверное.

Кто ещё не верит в карму, поднимите руки.

28-летний сотрудник МВФ ещё три дня тому назад призывал в соцсетях не поддаваться панике и поддерживать экономику, отказавшись от карантина. Экономика важнее человеческих жизней – сказал он.

Теперь он следит за капитализацией Apple из рая.

А вот ещё новость из серии "из жизни сумасшедших" про то, что некая группа молодых людей числом чуть поболе 20 человек в одной стране решили специально заразиться, чтобы переболеть и получить таким образом иммунитет, чтобы плевать на все ограничения. Заболеть удалось успешно. Вот только выздороветь получилось не у всех. Шестеро умерли, а двое до сих пор остаются в реанимации.

Мы смотрим, как на дикость, как украинцы, привезённые из-за границы, разбегаются из международного аэропорта "Борисполь", прорывая ряды полиции, а наши соотечественники ведут себя точно так же. На днях около двух сотен россиян, эвакуированных на Сахалин из Таиланда, чуть ли не на штурм бросилась, не желая отправляться в карантин. Крики "фашисты!" и "кровавая гэбня" были сами комплиментарными из того, что они орали в лицо стражам порядка.

Учёные до сих пор такое безумное поведение отмечали только у леммингов, которые периодически бросались в "бездну вод", кончая жизнь таким странным видом самоубийства.

По "кровавой гэбне" соскучились? Или только она сможет вернуть в чувство и разум толпы одичавших?

Отстрел без лицензии

Не знаю, как у нас в стране, а в других государствах, где люди ведут себя аналогично беззаботно, власти ужесточили меры воздействия на нарушителей режима карантина, или самоизоляции, как его ни называй. Да, во многих странах уже давно существуют штрафы и уголовная ответственность. В том же Израиле с начала карантина уже оштрафовали более 2 тысяч нарушителей. Застигнув своих сограждан за нарушением режима, полицейские Израиля не церемонятся. Это не говоря о том, что некоторые из ещё не оштрафованных нарушителей рискуют отправиться ещё и в тюрьму.

Для таких нарушителей в разных странах предусмотрена разная ответственность. От штрафов и до 15 лет тюрьмы. На днях ужесточат наказание и в России. По максимуму по статье 236 УК РФ оно может составить после внесения поправок до 7 лет лишения свободы.

В Сингапуре за нарушение карантина – штраф до 10 тысяч долларов и лишение свободы на полгода. В Израиле – полторы тысячи баксов и 3 года тюрьмы. В Австралии штрафуют на 50 тысяч долларов. В Италии, Испании и Франции – штраф на три тысячи евро. В Австрии больше 3500. В Италии, кстати, наказание ужесточили до 5 лет тюрьмы.

Но суд – это перспектива удалённая, а тюрьма – ещё более абстрактная, вероятность которой значительно меньше, чем у блондинки в ответе на вопрос о вероятности встречи с динозавром на улице.

Власти ужесточили меры воздействия на нарушителей режима карантина, или самоизоляции. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

А потому неудивительно, что в целом ряде стран решили не затягивать с профилактикой и ведут её самыми жёсткими методами. Причём меру наказания определяют сами местные правоохранительные структуры и органы. Прокурор Парижа стал приговаривать нарушителей к общественно-полезным работам в больницах, а не к штрафам. В некоторых странах Африки полиция практикует наказание ударами палок. Как и в некоторых азиатских мусульманских странах. Полиция настолько не церемонится с нарушителями, что уже только при виде завывающей с включёнными сиренами полицейской машины стоящее на улице население в той же Северной Македонии моментально бросается врассыпную, оставляя оживлённую до того улицу безжизненной и пустынной.

Но по самому жёсткому варианту с нарушителями работают полицейские в Индии. Там они сами имеют право определять, что делать с нарушителями. Традиционное и самое распространённое наказание – битье палками. Могут отправить и в суд. А в некоторых штатах Индии полиции даже разрешено просто стрелять в нарушителей карантина. Причём без всяких предупреждений.

Кровавая гэбня, говорите? Ой, допроситесь. Если гласу разума не внемлете. Лишь бы только поздно не было. Потому что, если люди и дальше будут себя так вести, то отстрел без лицензии, уж извините за гиперболу, окажется не самой негуманной мерой.