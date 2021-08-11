Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика

Территория России не ограничивается огромными территориями от Крыма до Владивостока. Наша страна владеет военными и научными базами по всему миру. В ближайшее время русское присутствие расширится ещё и на Египет. Шарм-эш-Шейх русским, конечно, не станет, но небольшой кусочек страны всё-таки будет жить под русским триколором.

Переговоры об аренде военной базы в Египте Россия начала ещё в 2016 году. Она должна разместиться в небольшом городке Сиди-Баррани, что находится на западе страны, недалеко от побережья Средиземного моря. Предполагается, что она будет выполнять функции, схожие с задачами русской военной базы Хмеймим в Сирии. Примечательно, что эта база уже принадлежала нашим военным в советское время. Об этом писало издание "Интерфакс".

Западные СМИ сообщают, что русские военные базы в ближайшее время могут быть размещены не только в Египте, но и в другой африканской стране Ливии. Кроме того, Россия планирует расширить своё присутствие в Никарагуа и Кубе. Об этом сообщают авторы Яндекс.Дзен-канала "МИР НАУКИ: интересное вокруг".

На данный момент русские военные уже обосновались в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Сирии, Таджикистане, Южной Осетии и Судане. Кроме того, Россия продлила до 2050 года аренду космодрома Байконур в Казахстане и пользуется частью территории норвежского архипелага Шпицберген. Также России принадлежит несколько научных станций в Антарктиде.