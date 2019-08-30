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Шарий заранее "озвучил" ответ Зеленского на приглашение на 75-летие Победы в Москву
30 августа 2019, 23:09 • 45 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву. Ответ украинского лидера спрогнозировал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Каким будет ответ украинского лидера, заранее предсказал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.
Напомним, что на встрече президентов России и США Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая в Москву. Белый дом пока не дал окончательного ответа, будет ли американский лидер на мероприятии или нет.
Фото: скриншот Twitter/@anatoliisharii
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