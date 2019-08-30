Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль позовет Зеленского на празднование Дня победы 9 мая 2020 года – Ушаков
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
"Гена гомосексуалиста" не существует - американские учёные
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
Главная / Политика

Шарий заранее "озвучил" ответ Зеленского на приглашение на 75-летие Победы в Москву

30 августа 2019, 23:09  •  45 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву. Ответ украинского лидера спрогнозировал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Каким будет ответ украинского лидера, заранее предсказал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.
"Зеленский, конечно, не согласится ехать в Москву на празднование. Откажется корректно", - написал он в Twitter.
"Украина же себя причислила к проигравшим в войне, зачем ему приезжать? У нас Победу празднуют!" - комментирует @ritsman20111.
"Украина официально объявила себя последователем бандеровщины и почитает ССовцев, соответственно, для бандерштата это не праздник", - соглашается @RODNIK888.
"Если Дональд наш Трамп намекнёт - в колонне бессмертного полка громче всех будет "День Победы" петь. И без акцента", - не соглашается Королёв Александр @dominic1961
Напомним, что на встрече президентов России и США Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая в Москву. Белый дом пока не дал окончательного ответа, будет ли американский лидер на мероприятии или нет.
Фото: скриншот Twitter/@anatoliisharii

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 08:09
Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО
30 августа 2019, 00:24
О молодом поколении решили подумать: В России займутся развитием детских лагерей
30 августа 2019, 19:54
Пытаются "раздербанить" Россию: В Сейме Латвии дали оценку "мирным митингам" в Москве
30 августа 2019, 00:24
"Вот такое у нас лето, Марь Иванна": Эксперт анекдотом охарактеризовал "банковское здоровье" России
30 августа 2019, 19:54
"Индейцы идею поддержали и выкатили долги к США": В сети отреагировали на "имперский долг" Китая
30 августа 2019, 19:54
"Не москвичи": Оскорбившую силовиков Соболь разоблачили её же сторонники
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с ...
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-техническог...
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
25 августа 2019, 19:39
Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.