Шарий заранее "озвучил" ответ Зеленского на приглашение на 75-летие Победы в Москву

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Каким будет ответ украинского лидера, заранее предсказал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

"Зеленский, конечно, не согласится ехать в Москву на празднование. Откажется корректно", - написал он в Twitter.

"Украина же себя причислила к проигравшим в войне, зачем ему приезжать? У нас Победу празднуют!" - комментирует @ritsman20111.

"Украина официально объявила себя последователем бандеровщины и почитает ССовцев, соответственно, для бандерштата это не праздник", - соглашается @RODNIK888.

"Если Дональд наш Трамп намекнёт - в колонне бессмертного полка громче всех будет "День Победы" петь. И без акцента", - не соглашается Королёв Александр @dominic1961