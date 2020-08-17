Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"

Медиаэксперт Анатолий Шарий в своём блоге на Youtube сделал обзор на видео митинга рабочих Минского завода колёсных тягачей. Он указал, что сторонники оппозиции всячески пытались задавить своим мнением тех, кто с ними не солидарен.

"Белорусы, которые за Лукашенко, пытаются или помалкивать, что они за, или пытаются подстроиться под тех, кто против Лукашенко. А я такое уже видел тоже в своё время. Пока что этих белорусов, которые за Лукашенко, никак не окрестили, к примеру, "колорадами" и так далее... Но тем не менее тенденции такие есть", - обращает внимание он.

По его словам, украинцам за происходящим в соседней республике крайне интересно наблюдать. На белорусской сцене разворачивается та же самая история, которая ранее отыгрывалась в Незалежной.

"Просто, когда знаешь, что будет дальше, всегда интересно. Единственное, что может пойти что-то не так (как в ситуации с Украиной. - Ред.), так это то, что сейчас уже вмешалась Россия. И как здесь обойтись без примера Украины? Начинает зарождаться та же самая история, с послами, которые приезжают на место гибели, кланяются. В Штаты, в Германию они же не едут, не кланяются там никаким местам", - поясняет он.

А негодующие ныне рабочие завода, который по большей части производит продукцию для России, в случае изменений в стране могут попросту оказаться безработными. Их продукция Европе будет не нужна, помещения завода будут сдавать в аренду под склады, а работники пойдут на улицу. Это не запугивание, это реальность, делает свой прогноз эксперт.

"Если кто-то мне после Украины попытается рассказать, что произойдет переинтеграция на Запад, я рассмеюсь ему в лицо. Белорусы оказались в очень странной ситуации - на примере этого завода чётко видно, как люди, взобравшись на дерево, сидят на суку и рубят его топором с криками "Все буде добра!" - объясняет Шарий.

Он резюмирует, что в республике сейчас сложилась ситуация, что белорусам либо стоит признать, что они продолжают жить при Лукашенко, либо страна пойдёт по пути другого государства - Украины.

"И та страна пришла в тупик. Вот интересно, что будет дальше", - указал он.