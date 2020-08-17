Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Политика

Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"

17 августа 2020, 07:55  •  257 • Политика
Украинский медиаэксперт, лидер партии Шария Анатолий Шарий выдал политический прогноз для белорусов. Митинг рабочих на заводе колёсных тягачей стал наглядной иллюстрацией того, что может повлечь за собой раскачка ситуации в республике. По словам Шария, вариантов для страны два - или остаться с Лукашенко, или повторить путь Украины. "Это не запугивание, это реальность", - указал он.
Медиаэксперт Анатолий Шарий в своём блоге на Youtube сделал обзор на видео митинга рабочих Минского завода колёсных тягачей. Он указал, что сторонники оппозиции всячески пытались задавить своим мнением тех, кто с ними не солидарен.
"Белорусы, которые за Лукашенко, пытаются или помалкивать, что они за, или пытаются подстроиться под тех, кто против Лукашенко. А я такое уже видел тоже в своё время. Пока что этих белорусов, которые за Лукашенко, никак не окрестили, к примеру, "колорадами" и так далее... Но тем не менее тенденции такие есть", - обращает внимание он.
По его словам, украинцам за происходящим в соседней республике крайне интересно наблюдать. На белорусской сцене разворачивается та же самая история, которая ранее отыгрывалась в Незалежной.
"Просто, когда знаешь, что будет дальше, всегда интересно. Единственное, что может пойти что-то не так (как в ситуации с Украиной. - Ред.), так это то, что сейчас уже вмешалась Россия. И как здесь обойтись без примера Украины? Начинает зарождаться та же самая история, с послами, которые приезжают на место гибели, кланяются. В Штаты, в Германию они же не едут, не кланяются там никаким местам", - поясняет он.
А негодующие ныне рабочие завода, который по большей части производит продукцию для России, в случае изменений в стране могут попросту оказаться безработными. Их продукция Европе будет не нужна, помещения завода будут сдавать в аренду под склады, а работники пойдут на улицу. Это не запугивание, это реальность, делает свой прогноз эксперт.
"Если кто-то мне после Украины попытается рассказать, что произойдет переинтеграция на Запад, я рассмеюсь ему в лицо. Белорусы оказались в очень странной ситуации - на примере этого завода чётко видно, как люди, взобравшись на дерево, сидят на суку и рубят его топором с криками "Все буде добра!" - объясняет Шарий.
Он резюмирует, что в республике сейчас сложилась ситуация, что белорусам либо стоит признать, что они продолжают жить при Лукашенко, либо страна пойдёт по пути другого государства - Украины.
"И та страна пришла в тупик. Вот интересно, что будет дальше", - указал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



257
Источник
Похожие новости
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
16 августа 2020, 22:45
Лукашенко вновь позвонил Путину. Что ответили в Кремле
16 августа 2020, 22:45
Хорошо бы до выборов: Трамп попросил о встрече с Путиным
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 00:35
Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 00:35
Зеленский пригрозил Лукашенко «трагическими последствиями» за выдачу «вагнеровцев» Мо...
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 00:35
Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
10 августа 2020, 15:30
Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.