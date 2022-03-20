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Шарий разоблачил новый запрет из Киева: "Накидали для мусора"

20 марта 2022, 14:00  •  197 • Политика
Украинский оппозиционер Анатолий Шарий, партию которого сегодня фактически запретили указом Зеленского, рассказал об истинных целях этого указа. Он уверен, что украинский лидер хотел запретить только две самые опасные для него партии. Остальные "накидали для мусора".
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить любую деятельность политических партий оппозиционного толка. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил это решение тем, что в Незалежной введено военное положение.
Под действие указа попали такие известные партии, как Партия Шария и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также "Наши". Кроме того, свою деятельность вынуждены приостановить "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Оппозиционный блок", "Союз левых сил", "Левая оппозиция", Социалистическая партия Украины, "Блок Владимира Сальдо" и "Социалисты".
Что на самом деле означает новый указ киевских властей, объяснил лидер одной из попавших в чёрный список партий Анатолий Шарий. "Зеленский запретил две партии", - написал он в своём телеграм-канале. Судя по всему, речь идёт о Партии Шария и партии Виктора Медведчука,
"А остальное накидали для мусора и объёмности", - уверен Шарий. Он пояснил, что таким образом Зеленский попытался избежать критики и насмешек за то, что запрещает только две партии. "Но выглядит все равно *** (обсценная лексика - ред.)", - не удержался Шарий.

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