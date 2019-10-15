Шарий рассказал что будет, если Зеленский уступит ультиматуму националистов

Известный украинский журналист Анатолий Шарий прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» требование националистов во главе с командиром полка «Азов» Андреем Билецким, которое они выдвинули Владимиру Зеленскому. Радикалы дали президенту Украины 10 дней на то, чтобы он изменил свою политику и не отводил войска из Донбасса. Иначе националисты угрожают перейти к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

- Я не понимаю, как через 10 дней будет оцениваться отказ от направления, которое выбрал Зеленский, - сказал в эфире Радио «КП» Анатолий Шарий. - Лично Билецкий будет это оценивать? Я не понимаю, почему он выбрал себя представителем воли народа. Кто им (националистам, - ред.) дал право говорить, что они представляют народ? Вчера, по самым крутым оценкам, было 300 тысяч человек во всех акциях на Украине. 300 тысяч человек, извините, это меньше процента населения страны. И причем сколько из них вышло просто на День защитника, сколько на Покрову, это еще неизвестно. Вы же понимаете, что если отдельно была бы акция «Ни капитуляции», то мы увидели бы 50 тысяч человек, от силы.

Поэтому мне достаточно странно смотреть на попытки власти каким-то образом подстроиться к этому меньшинству. Активному, но меньшинству, - продолжил Шарий. - При этом будет абсолютно не удивительно увидеть прогиб, очередной прогиб власти перед меньшинством. Почему? Потому что мы каждый день видим такого рода уступки, каждый день мы видим, как власть пытается в шпагате уже понравиться и тем, и этим. Но в итоге, главное, что при этом она не нравится своему собственному электорату. За последнюю неделю – проседание рейтинга президента колоссальное. И самое глупое, что офис президента думает, это связано с формулой Штайнмайера.

Нет, проседание рейтинга связано с тем, что не выполняются предвыборные обещания, что улица по-прежнему заправляет, что уроды, которые давным-давно должны были сидеть, не сидят. А нормальных людей сажают не за что... Генпрокуратура ничего не делает для того, чтобы преследовать бывших. При этом тормозит расследование по тому же Порошенко, по убийцам всяким. Украинская националистическая организация С14 внезапно превращается в политическую партию.

В общем, электорат тот самый, который отдал свои голоса за «Слугу народа», понимает: что-то происходит явно не так. И с этим я связываю проседание рейтингов… Не может меньшинство ставить условия большинству. Ни в коем случае. Но когда представители большинства прогибаются под это меньшинство, то последние чувствует свою силу и идут дальше, - заключил Шарий. - Знаете, Израиль не потому не ведет переговоры с террористами, что им не жалко своих граждан, они просто знают, что один раз ты уступишь террористам, и они пойдут дальше. Поэтому вот так вот...

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