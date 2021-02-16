Шарий пророчит «ОПГ СБУ» после «сноса банды» жёсткую люстрацию • 201 • Украина

Известный блогер и лидер Партии Шария Анатолий Шарий заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) «полностью превратилась в организованную преступную группировку», которую после смены власти в стране ожидает жёсткая люстрация.



Об этом он написал в соцсети, комментируя задержание СБУ гражданина Виктора Шария, которого ранее СБУ вместе с радикалами из Национального корпуса вынудили подать иск против Партии Шария.



«Итак, в Днепре, как сообщается, СБУ задержан Виктор Шарий. Тот самый, которого сотрудники СБУ вместе с Нацкорпусом угрозами вынудили подать на Партию Шария иск в суд. Как вы помните, в "спецоперации" активно участвовала зам министра юстиции Онищук. Виктор иск отозвал, рассказал, как и кто ему угрожал. И вот сегодня Виктора выманили на улицу сотрудники МВД, а сотрудники СБУ затолкали его в авто и увезли в неизвестном направлении.



Я понимаю, что у больного на голову психопата Зеленского снесло крышу и ему уже все равно. А вот Баканов реально полагает, что после того, как всю эту банду снесут, он пойдет спокойно работать в 95 квартал? СБУ полностью превратилась в ОПГ, я думаю, придет время и всех сотрудников этой ОПГ люстрируют с отменой пенсий и запретом на работу в других структурах. Несколько лет занимаются борьбой с собственным народом, герои», - заявил Шарий.



Он также приложил видео с фиксацией задержания СБУ и МВД «опаснейшего преступника Виктора Шария, чья вина заключается в том, что он рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария».



Ранее Анатолий Шарий рассказывал, что Виктор Шарий подвергался преследованию, давлению и угрозам расправой с ним и его семьей со стороны Национального корпуса. Радикалы напомнили ему, что год назад Виктор дал разрешение на использование своей фамилии для открытия Партии Шария. При этом они сказали, что за отказ от партии готовы выплатить ему моральную компенсацию в размере 1 тысячи долларов. Виктор Шарий ответил, что не является ни членом партии, ни родственником ее лидера. После принудительного получения согласия, Виктора предупредили, что найдут его, где бы он ни был, и попросили отчитываться о своих передвижениях.



Сам Анатолий Шарий опубликовал видео с подтверждением причастности Офиса президента Украины к организации нападений и открытию уголовных производств в отношении его Партии Шария. Видео фиксировало разговор двух людей, которые обсуждают возможности отмены регистрации партии с принудительным привлечением гражданина Украины Виктора Шария, который обратится в суд с требованием отозвать разрешение на использование его фамилии, которое он предоставлял Партии во время регистрации.



11 декабря 2020 Окружной административный суд города Киева (ОАСК) закрыл производство дела по иску Виктора Шария в Министерство юстиции. ОАСК постановил принять отказ истца от иска и закрыл производство по делу.



«Ну вот, другое дело. Владимир Александрович, я опустил Вас. Я выиграл. А Вы не смогли ничего сделать, имея СБУ, Минюст, суд и Нацкорпус. Я – президент, получается, а не Вы», – заявил на это Анатолий Шарий.



Напомним, ранее сообщалось, сегодня СБУ объявила Анатолию Шарию «подозрение в государственной измене» за «давнюю подрывную деятельность против Украины».

Известный блогер и лидер Партии Шария Анатолий Шарий заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) «полностью превратилась в организованную преступную группировку», которую после смены власти в стране ожидает жёсткая люстрация.Об этом он написал в соцсети, комментируя задержание СБУ гражданина Виктора Шария, которого ранее СБУ вместе с радикалами из Национального корпуса вынудили подать иск против Партии Шария.«Итак, в Днепре, как сообщается, СБУ задержан Виктор Шарий. Тот самый, которого сотрудники СБУ вместе с Нацкорпусом угрозами вынудили подать на Партию Шария иск в суд. Как вы помните, в "спецоперации" активно участвовала зам министра юстиции Онищук. Виктор иск отозвал, рассказал, как и кто ему угрожал. И вот сегодня Виктора выманили на улицу сотрудники МВД, а сотрудники СБУ затолкали его в авто и увезли в неизвестном направлении.Я понимаю, что у больного на голову психопата Зеленского снесло крышу и ему уже все равно. А вот Баканов реально полагает, что после того, как всю эту банду снесут, он пойдет спокойно работать в 95 квартал? СБУ полностью превратилась в ОПГ, я думаю, придет время и всех сотрудников этой ОПГ люстрируют с отменой пенсий и запретом на работу в других структурах. Несколько лет занимаются борьбой с собственным народом, герои», - заявил Шарий.Он также приложил видео с фиксацией задержания СБУ и МВД «опаснейшего преступника Виктора Шария, чья вина заключается в том, что он рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария».Ранее Анатолий Шарий рассказывал, что Виктор Шарий подвергался преследованию, давлению и угрозам расправой с ним и его семьей со стороны Национального корпуса. Радикалы напомнили ему, что год назад Виктор дал разрешение на использование своей фамилии для открытия Партии Шария. При этом они сказали, что за отказ от партии готовы выплатить ему моральную компенсацию в размере 1 тысячи долларов. Виктор Шарий ответил, что не является ни членом партии, ни родственником ее лидера. После принудительного получения согласия, Виктора предупредили, что найдут его, где бы он ни был, и попросили отчитываться о своих передвижениях.Сам Анатолий Шарий опубликовал видео с подтверждением причастности Офиса президента Украины к организации нападений и открытию уголовных производств в отношении его Партии Шария. Видео фиксировало разговор двух людей, которые обсуждают возможности отмены регистрации партии с принудительным привлечением гражданина Украины Виктора Шария, который обратится в суд с требованием отозвать разрешение на использование его фамилии, которое он предоставлял Партии во время регистрации.11 декабря 2020 Окружной административный суд города Киева (ОАСК) закрыл производство дела по иску Виктора Шария в Министерство юстиции. ОАСК постановил принять отказ истца от иска и закрыл производство по делу.«Ну вот, другое дело. Владимир Александрович, я опустил Вас. Я выиграл. А Вы не смогли ничего сделать, имея СБУ, Минюст, суд и Нацкорпус. Я – президент, получается, а не Вы», – заявил на это Анатолий Шарий.Напомним, ранее сообщалось, сегодня СБУ объявила Анатолию Шарию «подозрение в государственной измене» за «давнюю подрывную деятельность против Украины». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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