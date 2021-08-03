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Шарий предложил украинскому киберспортсмену покинуть страну после "неправильных" слов о Крыме
03 августа 2021, 21:25 • 86 • Политика
Украинские радикалы начали преследовать в интернете украинского киберспортсмена Александра Костылева (s1mple) за "неправильные" слова о Крыме. Блогер Анатолий Шарий предложил молодому человеку покинуть страну.
Александр Костылев, который считается одним из лучших игроков в тактическом шутере Counter-Strike: Global Offensive, подвергся гонениям в Сети после того, как украинские "патриоты" нашли высказывание молодого человека годичной давности. Тогда на вопрос "Является ли Крым русским?" киберспортсмен ответил утвердительно. Это стало поводом для оскорблений и угроз уже в наши дни, пишет портал "Народные новости".
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий предложил Александру покинуть Украину, пока он не стал жертвой националистов или фигурантом уголовного дело по статье о покушении на территориальную целостность.
- отметил он.
Анатолий Шарий, который живёт в Европе, сам является жертвой политического преследования на Украине. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене за то, что блогер критикует действия украинских властей.
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