Шарий предложил украинскому киберспортсмену покинуть страну после "неправильных" слов о Крыме

Украинские радикалы начали преследовать в интернете украинского киберспортсмена Александра Костылева (s1mple) за "неправильные" слова о Крыме. Блогер Анатолий Шарий предложил молодому человеку покинуть страну.

Александр Костылев, который считается одним из лучших игроков в тактическом шутере Counter-Strike: Global Offensive, подвергся гонениям в Сети после того, как украинские "патриоты" нашли высказывание молодого человека годичной давности. Тогда на вопрос "Является ли Крым русским?" киберспортсмен ответил утвердительно. Это стало поводом для оскорблений и угроз уже в наши дни, пишет портал "Народные новости".

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий предложил Александру покинуть Украину, пока он не стал жертвой националистов или фигурантом уголовного дело по статье о покушении на территориальную целостность.

Я бы посоветовал этому парню приобрести вид на жительство Евросоюза и валить из Украины. Ведь этого Украина и добивается,

- отметил он.

Анатолий Шарий, который живёт в Европе, сам является жертвой политического преследования на Украине. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене за то, что блогер критикует действия украинских властей.