Шарий опубликовал откровенное видеопризнание по Крыму: Зеленский ошибся

Лидер украинской политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий поделился откровенным видео. В коротком ролике он сделал признание по поводу Крыма. Ранее о полуострове заговорил президент Украины Владимир Зеленский, который предсказал, что Крым рано или поздно станет одним целым с Украиной.

Анатолий Шарий, живущий сейчас в Испании, на камеру признался в том, что это он "захватил Крым". Соответствующий ролик он разместил в своём Telegram-канале. Чистосердечное "признание" Шария уже разлетелось по Сети.

"Думаю, что СНБО введёт санкции против меня, тем самым подтвердив, что это я "отнял Крым". И я должен за это ответить. Ну, я это вижу только так", - иронично заявил Шарий.

"Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, чтобы на Украине снова начали улыбаться, нужно вернуть сердце Украины - Крым. Выходит, Зеленскому придётся в итоге выпрашивать Крым у Шария.

Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Однако в Киеве отказываются признавать очевидное, называя полуостров своим.