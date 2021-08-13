Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий одной фразой о Михаиле Горбачёве смог вызвать бурю в соцсетях. Твит наглядно показал уровень поддержки политика в обществе.

Шарий заявил в Twitter, что "здоровье Горбачёва не очень".

Скриншот: Twitter/@anatoliisharii

Одно короткое сообщение о первом и последнем президенте СССР вызвало целый шквал комментариев от пользователей. Большинство из них оказались злорадными. Люди обвиняют бывшего советского лидера в том, что он развалил страну, и в хаосе, который начался в России после 1991 года.

Макс М., к примеру, пишет, что Горбачёв испытывает проблемы со здоровьем, а "страна в 90-е чуть не погибла". Некий Андрей также возлагает ответственность за "лихие девяностые" на Горбачёва.

Миллионы умерших раньше времени и миллионы неродившихся, войны и нищета - на его совести,

- отмечает он.

Денис Д. признался, что для него Горбачёв как человек уже давно умер. Поэтому его не интересуют новости о политике. А Лилли М. напоминает, что экс-президенту СССР уже 90 лет, поэтому проблемы со здоровьем - это естественный порядок вещей.

Одна лишь Татьяна Ч. верит, что Горбачёв - не "предатель, а наивно-доверчивый и неискушённый" политик, который верил, что Запад поймёт его "благородные жесты". Под благородными жестами, вероятнее всего, подразумевается перестройка, которая в конечном итоге привела к развалу Советского Союза.