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Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 02:20 • 15 • Политика
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий одной фразой о Михаиле Горбачёве смог вызвать бурю в соцсетях. Твит наглядно показал уровень поддержки политика в обществе.
Шарий заявил в Twitter, что "здоровье Горбачёва не очень".
Скриншот: Twitter/@anatoliisharii
Одно короткое сообщение о первом и последнем президенте СССР вызвало целый шквал комментариев от пользователей. Большинство из них оказались злорадными. Люди обвиняют бывшего советского лидера в том, что он развалил страну, и в хаосе, который начался в России после 1991 года.
Макс М., к примеру, пишет, что Горбачёв испытывает проблемы со здоровьем, а "страна в 90-е чуть не погибла". Некий Андрей также возлагает ответственность за "лихие девяностые" на Горбачёва.
- отмечает он.
Денис Д. признался, что для него Горбачёв как человек уже давно умер. Поэтому его не интересуют новости о политике. А Лилли М. напоминает, что экс-президенту СССР уже 90 лет, поэтому проблемы со здоровьем - это естественный порядок вещей.
Одна лишь Татьяна Ч. верит, что Горбачёв - не "предатель, а наивно-доверчивый и неискушённый" политик, который верил, что Запад поймёт его "благородные жесты". Под благородными жестами, вероятнее всего, подразумевается перестройка, которая в конечном итоге привела к развалу Советского Союза.
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