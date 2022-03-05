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Шарий об убийстве украинского переговорщика: "Прямо в центре Киева казнили"
05 марта 2022, 15:40 • 397 • В мире
Политик и блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале выдал делали о смерти одного из членов украинской делегации на переговорах с Россией.
Одного из представителей украинской делегации на переговорах с Россией убили. По предварительной информации, речь идёт о банкире Денисе Кирееве. В годы правления экс-президента Незалежной Виктора Януковича, сообщают инсайдеры, Киреев работал в Укрэксимбанке и Ощадбанке.
Расправа над Киреевым, который вместе с другими делегатами 28 февраля участвовал в переговорах по ситуации в стране, произошла в Киеве. Как пишет бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев был застрелен сотрудниками СБУ при задержании.
Мужчину подозревали в госизмене.
Политик и блогер Анатолий Шарий в своём телеграм-канале описал детали произошедшего.
"Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили - выстрелом в голову - у Печерского суда", - кратко сообщил он.
Напомним, что украинское руководство объявило ранее о бесконтрольной раздаче оружия в стране. После этого решения в Киеве и других населённых пунктах стали сообщать об убийствах и расправах.
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