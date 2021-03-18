Шарий о союзе Зеленского и Тимошенко: "Зашквар из зашкваров" и "протухший товар"

Блогер Анатолий Шарий высмеял новости о возможном создании коалиции на Украине между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-премьером Юлией Тимошенко. Он считает Тимошенко "зашкваром из зашкваров" и "протухшим товаром", который не спасёт рейтинг Зеленского.

Правящая на Украине партия "Слуга народа" Владимира Зеленского обречена на забвение, её не спасёт даже коалиция с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.

Ранее Тимошенко заявила о готовности создать союз с партией Зеленского в Верховной раде. Как отметил Шарий, экс-премьер Украины заинтересована исключительно в личном обогащении через приход во власть. Он не исключает, что Тимошенко пообещали пост премьер-министра.

"Но это на самом деле протухший товар, который "втуривают" украинцам уже на протяжении 30 лет. Барышня 30 лет в политике, ну сколько уже можно", - иронично заявил блогер.

Что касается членов "Слуги народа", то партия готова сейчас даже на союз с "Европейской солидарностью" экс-президента Петра Порошенко. Дело в том, что рейтинг Владимира Зеленского камнем летит вниз, пока он пытается занять нишу своего предшественника.

Тимошенко популярна среди жителей села, которых можно назвать "вымирающим", но очень стабильным электоратом. Согласно прогнозу Шария, "Слугу народа" ждёт судьба партий "Народный фронт" и "Голос", которые отправились в забвение, имея рейтинг в районе 0%.

"Юлия - это "зашквар из зашкваров". Юлия и продажность - слова-синонимы", - уверен он.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) намеревается запустить проект "Наводя мосты", в рамках которого американцы якобы хотят укрепить связи между Донбассом и Украиной. Также планируется повысить доверие украинцев к процессу реинтеграции. При этом USAID обвиняет Москву в блокировании мирного процесса.

Комментируя ситуацию, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко не исключил, что речь идёт о новой уловке Вашингтона. Он сомневается, что американцы заинтересованы в примирении Украины и Донбасса.

"Они разжигают ненависть внутри общества", - пояснил политик в интервью РИА ФАН.

Чтобы запустить процесс примирения в регионе, Украина должна избавиться от неонацистов, отвести ВСУ от линии фронта, а также перестать винить во всех своих проблемах Россию, уверен Журавко.