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Шарий о "переговорах" Навального и Скрипаля: "Лёша, не переживай, от этого ещё никто не умирал"

15 сентября 2020, 22:25  •  110 • Политика
Известный украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о "переговорах" Алексея Навального и Сергея Скрипаля, которые оба пережили "отравление" смертельным ядом "Новичок": "Лёша, не переживай, от этого ещё никто не умирал".
Шарий прокомментировал информацию об улучшении состояния Навального, который пришёл в сознание. Оппозиционный украинский блогер обратил внимание, что до Навального "смертельный русский яд" успешно пережил Сергей Скрипаль.
Ну вот и всё. Говорят, Скрипаль успел позвонить Алексею после отравления смертельным ядом и сказал: "Лёша, не переживай, от этого ещё никто не умирал", - пошутил он.
Шарий в своих блогах ранее уже обращал внимание на странное совпадение. В обоих случаях неугодных Кремлю людей якобы отравили "Новичком", но оба раза жертвы выжили.
Скриншот:Twitter/@anatoliisharii
Напомним, что версию о "Новичке" ранее озвучила канцлер Германии Ангела Меркель. Позже правительство ФРГ заявило, что три независимые европейские лаборатории подтвердили выводы немецких врачей. При этом омские врачи, которые первыми осматривали Навального, никаких следов отравления не нашли.

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