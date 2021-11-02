Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий вернулся в Москву после 10 лет жизни за рубежом. Развитый, технологичный город приятно удивил его.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в эфире программы "Соловьёв Live" рассказал о своих впечатлениях по приезде в Москву.

Он отметил, что в России развился сервис и стало гораздо больше удобств. По словам Шария, он ходил "оглушённый", потому что десять лет жил за границей.

"Я был потрясён красотой, сервисом и удобством. Этого нет в большинстве европейских столиц", - отметил он.

Он назвал Москву технологичным городом в своих соцсетях.