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Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"

02 ноября 2021, 12:55  •  209 • Политика
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий вернулся в Москву после 10 лет жизни за рубежом. Развитый, технологичный город приятно удивил его.
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в эфире программы "Соловьёв Live" рассказал о своих впечатлениях по приезде в Москву.
Он отметил, что в России развился сервис и стало гораздо больше удобств. По словам Шария, он ходил "оглушённый", потому что десять лет жил за границей.
"Я был потрясён красотой, сервисом и удобством. Этого нет в большинстве европейских столиц", - отметил он.
Он назвал Москву технологичным городом в своих соцсетях.

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