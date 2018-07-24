«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет

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Пользователи интернета бурно отреагировали на запись в Facebook министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который выразил своё мнение по поводу боксёрского поединка между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Как пишет «СТРАНА.ua», украинский чиновник увидел в поединке «развалины Москвы» и «последнего московита», а также заявил, что ему «режет ухо русский язык» Усика.

«Санитары, где вы?» — украинский министр шокировал сограждан откровениями о «развалинах Москвы».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в дискуссии на Facebook прокомментировал боксёрский бой Усик — Гассиев. Как пишет «СТРАНА.ua», он увидел в поединке «развалины Москвы» и «последнего московита».

«Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал паследний московит с Асетии, прозвучал сегодня!»* — заявил министр.

Издание отмечает, что позже он почему-то назвал российского боксёра «мордвином». Также по ходу обсуждения в комментариях Омелян обрушился ещё и на удмуртов.

Под записью Омеляна разгорелась дискуссия, в которой министр принял живое участие. Одна читательница упрекнула чиновника за комплименты Усику.

«Ну и что? Он не благорадит ни Украину, ни украинцев. Даже москаль Гассиев сказал «Россия, вперёд!» — недовольна Омеляном пользователь Маряша Лекси.

После нескольких реплик министр согласился, что ему «режет ухо русский язык» Усика.

«Я вижу, как он кладёт руку на сердце и поёт гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее. Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: «за мной придёт Бандера и добьёт каждого из Вас». Но я тоже был на фронте и рядом со мной говорили на русском. И стреляли они лучше меня в удмуртов и мордву, которая зашла на украинскую землю», — написал украинский министр.

Отвечал Омелян и на другие комментарии. В одном из них пользователь заявил, что Гассиев вёл себя достойно, а министру негоже так высказываться. На это глава министерства ответил, что «слишком много гассиевых пришли на украинскую землю».

На то, что Омелян зря пытается хамить насчёт оппонента Усика, указали и другие пользователи в комментариях.

«Мелко министру так набрасывать и разжигать», — критикует блогер Денис Гороховский.

«Это точно всё министр пишет?! Прям какая-то шариковщина. Или «санитары, где вы?» Дайте министру инфраструктуры уже новых пиарщиков или заберите у него фейсбук. Ну сколько ж можно уже такой бред чиновнику тиражировать», — пишет адвокат Елена Лешенко.

* Орфография и пунктуация автора сохранены (прим.).

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